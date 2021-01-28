Сбор семенного картофеля начался в технопарке "Университетский" Екатеринбурга. Корнеплоды нового уральского сорта "Легенда" вырастили практически в воздухе, без горсти земли, по инновационной аэропонной технологии. Клубни, висящие на картофельных корнях, собирали, как виноград. Каждая качественная картофелина - размером от 15 до 20 миллиметров. В одной мисочке - почти сотня уникальных семенных клубней.

- Урожай в этой теплице мы можем собирать три раза в год, получая с каждого растения до сотни мини-клубней. Таким образом, коэффициент размножения семенного картофеля увеличивается минимум в десять раз. Это неизбежно повлияет на темпы выхода на рынок новых сортов картофеля отечественной селекции и потеснит засилье зарубежных сортов овощей на наших полях, - поясняет корреспонденту "РГ" цель и эффект от нового метода основатель и руководитель проекта Алексей Ковалев.

По оценке экспертов, сегодня около 90 процентов рынка продовольственного картофеля заполнено селекционными достижениями западных компаний патентообладателей, которые, использовав благоприятную почву ослабления отечественной науки, в девяностые годы прочно закрепились на отечественном рынке. Сейчас одна из важнейших национальных задач - изменить ситуацию.

Представленная уральскими разработчиками технология доступна не только развитым научным центрам, но и крупным сельхозпроизводителям картофеля.