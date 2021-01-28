Новости

Названы сроки запуска Face ID для проезда в столичном метро 22:03
Мишустин посетит Петрозаводск 29 января 22:00
Росстат оценил снижение добычи полезных ископаемых в 2020 году 21:19
Арестован блогер Лакеев, повредивший спецмашину на несогласованной акции 21:10
Анонсирован актерский состав сериала "Песочный человек" 20:35
В Подмосковье готовы внедрить "Тройку" с 1 февраля 20:32
Эсминец США "Портер" зашел в акваторию Черного моря 20:14
В Рособрнадзоре заявили об отсутствии альтернатив ЕГЭ 19:42
Росстат подсчитал, насколько снизилась безработица в декабре 19:32
Гай Ричи разместил видео о съемках нового фильма 19:27
Друг Василия Ланового: Он в очень тяжелом состоянии 19:19
Росстат: За неделю средние цены на бензин выросли на 13 копеек 19:13
Попова: Британский штамм коронавируса в России не распространяется 19:13
Собянин рассказал о запуске платформы для взаимодействия жителей и управляющих организаций 19:03
Политолог: Коалиция левых может занять второе место на думских выборах 18:58
TikTok готов ответить на вопросы о соблюдении законодательства РФ 18:54
Появился тизер четвертого эпизода сериала "Ванда/Вижн" 18:36
В Москве мужчина открыл стрельбу в кафе 18:22
Концепцию программы в области гидрометеорологии готовят в Союзном государстве 18:17
В центре Москвы кальянную закрыли за работу в пандемию 18:14
Инфекционист Минздрава: Пандемия пойдет на спад к концу весны 18:13
Ривер Сонг из "Доктора Кто" хочет сыграть злодейку в "бондиане" 18:08
У здания правительства Армении началась потасовка между полицией и сторонниками отставки Пашиняна 17:50
"Белджи" презентовал новую модель автомобиля Geely GS 17:49
Инфекционист Минздрава: Вакцинация защитит от новых штаммов коронавируса 17:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
28.01.2021 21:04
Рубрика: Экономика

Рождение "легенды"

В Екатеринбурге собирают выращенный по новой технологии картофель
Текст: Светлана Добрынина (Екатеринбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 18(8369)
Сбор семенного картофеля начался в технопарке "Университетский" Екатеринбурга. Корнеплоды нового уральского сорта "Легенда" вырастили практически в воздухе, без горсти земли, по инновационной аэропонной технологии. Клубни, висящие на картофельных корнях, собирали, как виноград. Каждая качественная картофелина - размером от 15 до 20 миллиметров. В одной мисочке - почти сотня уникальных семенных клубней.

- Урожай в этой теплице мы можем собирать три раза в год, получая с каждого растения до сотни мини-клубней. Таким образом, коэффициент размножения семенного картофеля увеличивается минимум в десять раз. Это неизбежно повлияет на темпы выхода на рынок новых сортов картофеля отечественной селекции и потеснит засилье зарубежных сортов овощей на наших полях, - поясняет корреспонденту "РГ" цель и эффект от нового метода основатель и руководитель проекта Алексей Ковалев.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Картофель "экономкласса" может появиться в магазинах России

По оценке экспертов, сегодня около 90 процентов рынка продовольственного картофеля заполнено селекционными достижениями западных компаний патентообладателей, которые, использовав благоприятную почву ослабления отечественной науки, в девяностые годы прочно закрепились на отечественном рынке. Сейчас одна из важнейших национальных задач - изменить ситуацию.

Представленная уральскими разработчиками технология доступна не только развитым научным центрам, но и крупным сельхозпроизводителям картофеля.

В регионах Экономика АПК Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром
Минэнерго, ФАС и нефтяники согласовали меры по стабилизации цен на АЗС
В Роспотребнадзоре считают возможным отказаться от масок в 2021 году
Росстат сообщил о снижении числа бедных на 1,1 млн человек
МВД: Попытки провести несанкционированные акции будут пресекаться
В РФ вступил в силу запрет на продажу в Сети никотинсодержащей продукции
Когда в России не останется обманутых дольщиков