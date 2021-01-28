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28.01.2021 08:32

Экспорт по почте

В пандемию уральцы стали чаще получать и отправлять посылки
Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 17(8368)
По данным "Почты России", в прошлом году уральцы увеличили объем отправлений внутри страны на 20 процентов. Такой рост обеспечило развитие услуг электронной коммерции и курьерской доставки (она на Урале показала наивысший годовой прирост - на 54 процента).
Фото: istock
Пандемия ускорила развитие рынка больших данных

Режим ограничений заставил людей предпочесть торговым центрам интернет-магазины - и российские, и глобальные. Как рассказал директор макрорегиона "Урал" Дмитрий Киселев, жители Свердловской области за год получили более 10 миллионов посылок, из них 6,5 миллиона - международные. Причем масса почтовых отправлений тоже возросла, например, только в Екатеринбурге сотрудники почты доставили 18 тысяч крупногабаритных заказов.

Но наряду с приобретением товаров за границей уральцы увеличили и экспорт.

- Предприниматели отправили 31,9 миллиона посылок, увеличив их число в 2,5 раза к 2019 году, когда было 12,8 миллиона. Бизнес быстро отреагировал на развитие онлайн-площадок и расширение перечня услуг для электронной коммерции, - поясняет Дмитрий Киселев.

Более активно стали отправлять посылки за рубеж и физические лица. Всего же от граждан в Уральском макрорегионе "Почты России" за год приняли 8,3 миллиона посылок, в том числе 3,3 миллиона отправили жители Свердловской области.

В 2021 году почтовое ведомство планирует продолжать цифровизацию сервисов, упрощающих и ускоряющих отправку и доставку почты. В частности, позволяющих удаленно оформить договор, подключить к доставке интернет-магазин, отследить посылку через мобильное приложение и многое другое.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Пандемия коронавируса COVID-19

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