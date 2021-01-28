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28.01.2021 13:13
Рубрика: Происшествия

Вещдоки с места ЧП: Эксперты рассказали, как находят причины пожаров

Текст: Ольга Штейн (Свердловская область)
Фото: Татьяна Андреева
Корреспонденты "РГ" побывали в испытательной пожарной лаборатории и узнали, чем занимаются специалисты и эксперты пожаро-техники. Исследование причин возгорания начинается с внешнего осмотра, изучения запахов. С помощью приборов выясняют, использовались ли горючие жидкости и какие именно. А по куску обгоревшего провода можно определить, была ли причина в электрике.


Коллекционеры горючего

Максим Щиголев - главный эксперт сектора судебных экспертиз, коллеги называют его главным по расследованию поджогов. Его вотчина - химическая лаборатория. Он исследует предметы и объекты, изъятые с места пожара на предмет в них наличия веществ, входящих в состав легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

- Сначала органолептически: внешний осмотр, ощущение запахов, - говорит эксперт.

В профессии он уже 15 лет, в некоторых случаях может на месте пожара по визуальным признакам определить применялись ли на этапе возникновения какие-либо вещества на основе нефтепродуктов - бензина, керосина и тому подобных. Далее производится изъятие вещественных доказательств (объектов) с места пожара для их дальнейшего лабораторного исследования. В лаборатории уже производится непосредственное исследование, которое начинается с пробоподготовки.

Это - процесс экстракции веществ с предмета, изъятого с места пожара. Их собирают специальным веществом, состоящим из углерода и водорода - Гексаном. Затем жидкость выпаривают, чтобы получился концентрат, который далее исследуется на специальном приборе - спектрофлуориметр.

- Метод основан на способности ароматических углеводородов флуорисцировать под действием ультрафиолета и видимой области излучения, - говорит Максим. - По-простому: устройство обнаруживает горючие жидкости, входящие в состав исследуемого образца.

Фото: Пресс-служба МЧС России по Свердловской области
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Чувствительность у прибора крайне высокая, работает быстро - результат выдает за считанные минуты. Эксперт демонстрирует на мониторе график - это как раз и есть результат работы прибора.

- Получился так называемый "четырехгорбый верблюд", - сыплет профессиональным сленгом он. - Имеем люминисценцию в области бициклических ароматических углеводородов, область трициклических углеводородов и полициклы.

На языке обывателей - это сильно выгоревшие нефтепродукты: бензины, керосины и смесевые растворители.

Данные сверяют с общероссийской базой легковоспламеняющихся веществ. По ней можно определить, что исследуемый образец очень похож, допустим, на сильно выгоревший автомобильный бензин АИ-92. База, конечно, неполная: горючие жидкости у нас давно производят по ТУ, и успеть за "новинками" рынка невозможно. Поэтому каждый эксперт имеет собственную базу образцов и регулярно пополняет федеральную.

- Если вижу в магазине незнакомую жидкость для розжига, покупаю ее (стоит - копейки), исследую и заношу в базу, - рассказывает Максим, открывая шкаф со своей коллекцией. - Периодически запрашиваем образцы на нефтебазах. И, тем не менее, каждый месяц сталкиваюсь с чем-то незнакомым.

Второй важный прибор в лаборатории - газовый хроматограф. Устройство делает детальный углеводородный анализ: разбирает на составляющие что угодно. Допустим, бензин состоит из 500-600 компонентов, и хроматограф покажет, из каких именно.

На анализ одной пробы у прибора уходит 60 минут. За 8-часовой рабочий день с учетом подготовки устройства можно исследовать четыре пробы.

Полученные с места ЧП данные сверяют с общероссийской базой легковоспламеняющихся веществ. По ней можно определить, что образец похож, допустим, на бензин АИ-92. База, конечно, неполная, поэтому каждый эксперт имеет собственную коллекцию образцов и регулярно пополняет федеральную.

- А бывает, что привозят и сто проб, - добавляет Максим. - Тогда мы будем месяц это все исследовать. Однажды с крупного пожара нам привезли целую ГАЗель вещественных доказательств, порядка 250 образцов. Два с половиной месяца анализировали.

Тем же хроматографом исследуют пробы воздуха: методику начали осваивать относительно недавно, лет пять назад. Говорят, перспективно и эффективно. Воздух набирают в небольшую металлическую трубку с сорбентов, везут в лабораторию, и прибор разбирает по частям состав.

- Несколько лет назад в Реже было два хлопка в частном доме, - рассказывает Максим. - Очевидно, что утечка газа, но источник найти не могли, запаха не было. - Потом оказалось, что рядом, на глубине четырех метров проходил магистральный газопровод, в нем - утечка, грунт "фильтровал" ароматические добавки, которые дают газу запах, поэтому никто ничего не почувствовал. Эксперт тогда на месте взял пробы воздуха, но исследовать их получилось лишь через четыре года - и анализ подтвердил: в воздухе действительно был природный газ.


Провода под микроскопом

Старший эксперт сектора судебных экспертиз Алексей Козионов - главный по исследованию пожаров, связанных с причинами электротехнического характера. По куску обгоревшего провода он может определить, была ли причина в электрике, если да, то какая и когда она возникла.

Фото: МЧС РФ
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- Если говорить о таком аварийном режиме, как большие переходные сопротивления, то они возникают в местах соединений. Например, в розетках, - объясняет Алексей. - Если мы неплотно вставляем вилку, внутри в местах контакта возникает искра. Чем дольше это происходит, тем больше нагрев, поэтому все соединения должны быть плотными. В том числе и лампы - она должна быть хорошо вкручена, и в резьбу попадать.

Второй аварийный режим, который определяют в лаборатории, - короткое замыкание. Обнаружить его можно невооруженным взглядом: провод будет оплавлен лишь с концов, остальная жила - целая. Оплавленный конец отрезают, заливают быстротвердеющей пластмассой, шлифуют и полируют до сердцевины жилы, протравливают химикатами (чтобы рассмотреть микроструктуру) и отправляют под микроскоп, изображение - на монитор. По "рисункам" на экране Алексей сразу видит: если есть граница между "телом" жилы и оплавленной частью - было короткое замыкание. Характер пор и зерен говорит о том, когда оно произошло - в начале пожара или позже. Затем изображения (их порядка тысячи) сводят в одну картинку.

Перегрузка в проводнике выглядит иначе: оплавления, вздутия будут не по краям, а на всем теле жилы. И под микроскопом структура выглядит особенным образом. Самая большая сложность для эксперта - проводники, сделанные из чего попало.

Иногда к возгоранию могут привести совершенно банальные ошибки. скажем, привычка ставить телефон или ноутбук с литий-ионной батареей на зарядку по ночам. А от статического электричества себя гарантировано вообще не защитить.

Иногда за медный провод выдают различные сплавы - так называемый алюминиевый проводник, покрытый медью лишь сверху. При пожаре металлы смешиваются (подвергаются сильному отжигу близкому к температуре плавления), и ни одним из существующих методов невозможно будет определить, какие аварийные условия имели место: структура металла не проявляется. В этом случае ограничиваются визуальным осмотром.

- С помощью металлографического исследования можно выяснить, когда произошло короткое замыкание: на начальном этапе пожара или позже в стадии развившегося горения. Если на начальном этапе, то есть вероятность, что именно оно послужило причиной возгорания, но окончательный вывод делает эксперт - с учетом остальной информации при ответе на вопрос, относящийся к установлению причины возникновения пожара и его источника.

Докопаться до истины

Максим Шешин - один из таких экспертов. В прошлом году он победил в конкурсе профмастерства среди сотрудников судебно-экспертных учреждений МЧС России и завоевал звание лучшего. При этом на службе он всего шестой год.

- Анализирую информацию, сопоставляю все данные и делаю заключения, - объясняет суть работы молодой специалист.

По его словам, добраться до причины возгорания порой бывает непросто.

Фото: iStock
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- Был необычный пожар в автомобиле у коллег из Челябинска, - вспоминает эксперт по поджогам Максим Щиголев. - Провели несколько экспертиз и никак не могли установить причину. Оказалось, всему виной пластиковая бутылка с водой, которая лежала на детском кресле. Произошла фокусировка солнечных лучей через призму. Доказывали все это: с учетом положения солнца, расположения автомобиля и так далее. Или такая история: в квартире сгорели два счетчика на воду. Хозяин в это время смотрел телевизор в комнате. Оказалось, был вынос напряжения - двумя этажами ниже шли сварочные работы, а пломбы на счетчиках контактировали с заземленной конструкцией.

Пожар - это явление, перед которым всегда были какие-то обстоятельства, резюмируют эксперты. Иногда к возгоранию могут привести совершенно банальные ошибки: неосторожное обращение с огнем (пока мы разговаривали с экспертами, в Орджоникидзевском районе сгорел кроссовер NissanPathfinder: хозяин горелкой отогревал картер двигателя, процесс вышел из-под контроля), использование старых или сломанных электроприборов, нарушение правил их эксплуатации. Или, скажем, привычка ставить телефон или ноутбук с литий-ионной батареей на зарядку по ночам. Если блок зарядного устройства по какой-то причине не остановит процесс, когда батарея заряжена полностью, произойдет возгорание. Говорят, такие случаи - не редкость.

- А от статического электричества себя гарантировано вообще не защитить, - добавляет Максим Щиголев. - Пожаров таких много. Из недавнего: завод лакокрасочных изделий на улице Фронтовых Бригад в Екатеринбурге. Причина - разряд статического электричества при проведении работ, при этом все меры безопасности соблюдались. Совет здесь простой: увлажнять помещение, носить одежду, не собирающую на себя заряд, и пользоваться антистатиками.

Кстати

В 2020-м году испытательная пожарная лаборатория ГУ МЧС России по Свердловской области отпраздновала 75-летний юбилей. Она появилась одной из первых в стране. В 2005-м испытательные пожарные лаборатории, в том числе в Екатеринбурге, преобразовали в Федеральные государственные бюджетные учреждения судебно-экспертные учреждения федеральной противопожарной службы испытательные пожарные лаборатории. Именно там устанавливают причину возникновения пожара и источники зажигания, а также проводят исследования вещественных доказательств изъятых с пожаров и установление их причастности к возникновению горения.

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