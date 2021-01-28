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28.01.2021 11:08
Рубрика: Происшествия

Видео: В ямальский тундре в лютый холод застрял снегоход с людьми

Текст: Юлия Мякишева

В 35 километрах от села Яр-Сале при температуре воздуха - 45 градусов застряли трое взрослых и двое маленьких детей из-за переставшего работать снегохода.

Об инциденте сообщают "Вести" в своем репортаже. Люди спаслись за счет того, что работала мобильная связь и они смогли вызвать спасателей, которые доставили ямальцев в районную больницу для осмотра. Состояние всех пяти человек оказалось в порядке.

Фото: iStock
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Кстати, для спасательной службы, для которой такие вызовы не редкость, поэтому в прошлом году закупили 12 машин, в том числе - 4 специальных прицепа для подогрева.

- Оборудование закуплено для того, чтобы в разных муниципалитетах все зоны покрытия дорожной сети обладали прицепами подогрева чтобы если что-то произойдет на дороге, машину можно было запустить, - цитирует телеканал губернатора арктического региона Дмитрия Артюхова.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО РГ-Видео

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