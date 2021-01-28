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28.01.2021 10:25
Рубрика: Происшествия

Жительница Ямала пойдет по суд за насилие над приемными детьми

Текст: Татьяна Воробьева

На Ямале суд рассмотрит дело жительницы Тазовского района, которая обвиняется в систематических издевательствах - как физических, так и эмоциональных - над приемными детьми.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета автономного округа, в селе Газ-Сале 43-летняя мать несколько лет терроризировала четверых несовершеннолетних 2010, 2013 и 2014 годов рождения, которые находились под ее опекой. Она грубо обращалась с ними, регулярно оскорбляла и поколачивала. Фактически, отмечают в ведомстве, дети были лишены нормальных условий для развития.

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Женщина обвиняется по статье УК РФ "истязание несовершеннолетних", также в деле четыре эпизода по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Материалы дела переданы в суд, а сироты устроены в специальное учреждение.

Правоохранительные органы проверили, в том числе, и работу структур, ответственных за условия жизни детей. К дисциплинарной ответственности в итоге были привлечены 16 должностных лиц. "С целью дачи всесторонней правовой оценки их действий продолжается расследование уголовного дела по статье "халатность", - подчеркнули в СК.

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