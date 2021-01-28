Регионы будут следить за ценами на стройматериалы

Задачи в сфере развития жилищного строительства обсудили участники заседания президиума правительственной Комиссии по региональному развитию.

О масштабных планах, строящих перед строительной отраслью, напомнил проводивший заседание вице-премьер Марат Хуснуллин. До конца 2024 года должно быть построено 410 млн кв. м жилья. "То есть каждый десятый метр в 2024 году в стране должен быть новым", - подчеркнул он. А до 2030 года предполагается возвести 1 млрд кв. м жилья, увеличить объемы строительства до 120 млн кв. м. "Очень непростая задача. В 2021 году мы должны не только достигнуть запланированных показателей ввода жилья, но и заложить основу для последующего наращивания темпов жилищного строительства", - констатировал вице-премьер.

Хуснуллин обратил внимание регионов на ряд важных для строительной отрасли документов, вступивших в силу в конце 2020 года. "Прошу вас досконально изучить эти изменения, они могут позволить ускорить развитие строительного рынка. Это и утверждение правил по инфраструктурным облигациям, и закон о комплексном развитии территорий, и поправки в Градкодекс, позволяющие завершить строительство долгостроя по старым правилам, действовавшим на дату выдачи разрешения на строительство, и поддержка низкомаржинальных проектов", - перечислил он.

Также он подчеркнул, что нужно продолжать работу по недопущению необоснованного роста стоимости стройматериалов. "Прошу вас внимательно следить за этим вопросом и активно взаимодействовать с региональными представительствами ФАС", - обратился к участникам заседания вице-премьер.