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28.01.2021 17:17
Рубрика: Экономика

Россия поставила за рубеж товаров на 160 млрд долларов в 2020 году

Текст: Ирина Алпатова

Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) по предварительным расчетам достиг в 2020 году 160 млрд долларов (+3,5% к прошлому году), рассказала на брифинге по итогам года глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.Впервые за 20 лет доля ННЭ в общем экспорте составила почти половину - 48%.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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Основными драйверами стали АПК и драгметаллы. Пандемия подтолкнула рост поставок лекарств, бумажной и пластиковой упаковки, защитных средств и медицинского оборудования. Выросла электронная торговля.

В РЭЦ рассчитывают, что и в 2021 году удастся удержать позитивную динамику в денежном выражении, но мнения экспертов кардинально отличаются, обратила внимание Никишина. В правительстве идет обсуждение методики расчета - некоторые экспортные статьи могут переосмыслить. Например, понять, насколько системным был прирост в 2020 году экспорта АПК и золота. От этого будут зависеть прогнозы. Но совершенно однозначно год будет очень непростой, отметила Никишина. А впереди масштабная задача - согласно обновленному нацпроекту по поддержке экспорта Россия должна нарастить выручку от поставок ННЭ на 70% к 2030 году. Точкой отсчета станут результаты 2020 года.

Экономика ВЭД

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