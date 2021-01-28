Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром

Возобновить авиарейсы в Грецию и Сингапур, а также разрешить вылеты за границу из аэропортов ряда регионов России решил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

С 8 февраля разрешаются полеты Москва-Афины (два рейса в неделю) и Москва-Сингапур (три рейса в неделю).

Также с 8 февраля будут возобновлены перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.

Кроме того, с этого же числа будет увеличено количество регулярных рейсов в Египет из российских аэропортов, где возобновлены международные полеты. Из каждого аэропорта разрешается не более одного рейса в неделю.

На заседании штаба, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова, было поддержано предложение Роспотребнадзора об актуализации критериев оценки эпидобстановки в других странах с целью восстановления авиа- и железнодорожного сообщения. Показатель заболеваемости за последние семь дней не должен превышать 40 на 100 тысяч населения, средний темп прироста заболеваемости за последние 14 суток должен быть не более 1%, средний показатель распространения (Rt) за неделю - меньше или равен 1. Уровень тестирования на 100 тысяч населения, рассчитанный как средний за семь дней, не должен быть меньше 200.