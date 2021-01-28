Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром

Новости

Названы сроки запуска Face ID для проезда в столичном метро 22:03
Мишустин посетит Петрозаводск 29 января 22:00
Росстат оценил снижение добычи полезных ископаемых в 2020 году 21:19
Арестован блогер Лакеев, повредивший спецмашину на несогласованной акции 21:10
Анонсирован актерский состав сериала "Песочный человек" 20:35
В Подмосковье готовы внедрить "Тройку" с 1 февраля 20:32
Эсминец США "Портер" зашел в акваторию Черного моря 20:14
В Рособрнадзоре заявили об отсутствии альтернатив ЕГЭ 19:42
Росстат подсчитал, насколько снизилась безработица в декабре 19:32
Гай Ричи разместил видео о съемках нового фильма 19:27
Друг Василия Ланового: Он в очень тяжелом состоянии 19:19
Росстат: За неделю средние цены на бензин выросли на 13 копеек 19:13
Попова: Британский штамм коронавируса в России не распространяется 19:13
Собянин рассказал о запуске платформы для взаимодействия жителей и управляющих организаций 19:03
Политолог: Коалиция левых может занять второе место на думских выборах 18:58
TikTok готов ответить на вопросы о соблюдении законодательства РФ 18:54
Появился тизер четвертого эпизода сериала "Ванда/Вижн" 18:36
В Москве мужчина открыл стрельбу в кафе 18:22
Концепцию программы в области гидрометеорологии готовят в Союзном государстве 18:17
В центре Москвы кальянную закрыли за работу в пандемию 18:14
Инфекционист Минздрава: Пандемия пойдет на спад к концу весны 18:13
Ривер Сонг из "Доктора Кто" хочет сыграть злодейку в "бондиане" 18:08
У здания правительства Армении началась потасовка между полицией и сторонниками отставки Пашиняна 17:50
"Белджи" презентовал новую модель автомобиля Geely GS 17:49
Инфекционист Минздрава: Вакцинация защитит от новых штаммов коронавируса 17:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
28.01.2021 22:12
Рубрика: Экономика

Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром

Текст: Марина Трубилина
Возобновить авиарейсы в Грецию и Сингапур, а также разрешить вылеты за границу из аэропортов ряда регионов России решил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

С 8 февраля разрешаются полеты Москва-Афины (два рейса в неделю) и Москва-Сингапур (три рейса в неделю).

Фото: iStock
Стало известно, куда россияне летают бизнес-классом

Также с 8 февраля будут возобновлены перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.

Кроме того, с этого же числа будет увеличено количество регулярных рейсов в Египет из российских аэропортов, где возобновлены международные полеты. Из каждого аэропорта разрешается не более одного рейса в неделю.

На заседании штаба, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова, было поддержано предложение Роспотребнадзора об актуализации критериев оценки эпидобстановки в других странах с целью восстановления авиа- и железнодорожного сообщения. Показатель заболеваемости за последние семь дней не должен превышать 40 на 100 тысяч населения, средний темп прироста заболеваемости за последние 14 суток должен быть не более 1%, средний показатель распространения (Rt) за неделю - меньше или равен 1. Уровень тестирования на 100 тысяч населения, рассчитанный как средний за семь дней, не должен быть меньше 200.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром
Минэнерго, ФАС и нефтяники согласовали меры по стабилизации цен на АЗС
В Роспотребнадзоре считают возможным отказаться от масок в 2021 году
Росстат сообщил о снижении числа бедных на 1,1 млн человек
МВД: Попытки провести несанкционированные акции будут пресекаться
В РФ вступил в силу запрет на продажу в Сети никотинсодержащей продукции
Когда в России не останется обманутых дольщиков