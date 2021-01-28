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28.01.2021 21:19
Рубрика: Экономика

Росстат оценил снижение добычи полезных ископаемых в 2020 году

Текст: Сергей Тихонов

Добыча всех полезных ископаемых в 2020 году снизилась на 7% по сравнению с 2019 годом. Наибольшее снижение было зафиксировано в июле - на 14,2%, свидетельствуют данные Росстата.

Фото: iStock
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Лидерами падения производства по итогам года оказались совсем не нефтегазовая или угольная отрасль, а "добыча прочих полезных ископаемых" - на 15,4%.

Производство угля сократилось на 9,4%, нефти - на 9,7%, природного газа - на 7%. Добыча попутного нефтяного газа снизилась лишь на 0,1%, а производство сжиженного природного газа (СПГ) выросло на 3,5%.

Незначительно снизились объемы работ в сфере "предоставления услуг в области добычи полезных ископаемых", то есть сервиса (бурение, ремонт, обустройство месторождений и прочее) - на 2,8%. Именно здесь более серьезное падение производства стало бы фатальным для дальнейшего развития, нефтегазовой отрасли.

Увеличилась добыча металлических руд на 2,1%. Лидерами прироста стала добыча гранита, песчаника и камня для памятников и строительства - на 60,9%, а также медной руды - на 45,8%. Более всего в 2020 году сократилось производство алмазов - на 30,9%.

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