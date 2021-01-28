Реальные денежные доходы населения снизились на 3% за 2020 год

Реальные денежные доходы россиян в 2020 году, по оценке Росстата, снизились по сравнению с 2019 годом на 3%. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились на 3,5%. В 2019 году эти доходы, напротив, подросли по сравнению с 2018 годом - на 1,7% и 1% соответственно.

При этом денежные доходы в среднем на душу населения выросли за год на 0,3% - до 42543 рубля в конце года. В 2019 году, для сравнения, денежные доходы подросли по сравнению с 2018 годом на 6,2%.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в январе-ноябре минувшего года равнялась 49454 рублям, это на 5,5% больше, чем в тот же период 2019 года.