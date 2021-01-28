Росстат подсчитал, насколько снизилась безработица в декабре

Уровень безработицы в России в конце прошлого года опустился до отметки 5,9%. Такие данные привел Росстат в оперативном докладе о социально-экономическом положении в стране.

"В декабре 2020 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 4,4 млн человек в возрасте 15 лет и старше (или 5,9% рабочей силы) классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда), - сообщили в пресс-службе Росстата. - По предварительным данным Роструда, 2,8 млн человек были зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, 1,3 млн человек получали пособие по безработице".

Безработица снижается начиная с августа. Ее уровень рос начиная с апреля и к последнему месяцу лета достиг максимальной отметки в 6,4%. В сентябре и октябре было по 6,3%, в ноябре - 6,1%.