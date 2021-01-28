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28.01.2021 19:30
Рубрика: Экономика

Росстат сообщил о снижении числа бедных на 1,1 млн человек

Текст: Игорь Зубков
По данным Росстата, в III квартале 2020 года доходами ниже прожиточного минимума (11,6 тыс. руб.) располагали 18,8 млн человек, или 12,8% населения страны.
Фото: Лев Федосеев/ТАСС Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Таким образом, по сравнению с II кварталом 2020 года, на который пришелся пик карантинных мер и связанный с ним скачок бедности (до 13,5% населения), число малоимущих после отмены большинства ограничений сократилось на 1,1 млн человек.

Фото: iStock
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Среди причин снижения уровня бедности - значительный объем социальных выплат семьям с детьми и безработным. Росстат учел в объеме денежных доходов за III квартал свыше 255 млрд рублей, выделенных правительством в качестве дополнительной соцподдержки, преимущественно семьям с детьми.

По оценке Счетной палаты, самыми результативными мерами борьбы с бедностью стали введенные в 2020 году пособия на детей до 3 лет и от 3 до 7 лет: они привели к снижению числа малоимущих сразу на 2 процентных пункта. С этого года эффект пособий на детей от 3 до 7 лет будет еще выше, поскольку они увеличиваются вдвое для семей, которые остаются за чертой бедности и после получения выплат в обычном размере.

Кроме того, одновременный рост прожиточного минимума за III квартал (на 120 руб., до 11,6 тыс. руб.) был ниже роста среднедушевых доходов населения, что связано с торможением темпов роста цен в начале пандемии.

По сравнению с III кварталом 2019 года число малоимущих выросло на 1,2млн человек, или на 0,8 п.п. В целом в 2019 году за чертой бедности были 18,1 млн человек, или 12,3% населения.

В 2018 году президент поставил цель к 2024 году снизить уровень бедности с 13,2 до 6,6%, в 2020 году этот срок отнесен к 2030 году.

Итоговую оценку численности бедных Росстат представит после того, как будут учтены все сезонные и годовые выплаты, а также иные формы доходов.

Экономика Макроэкономика Правительство Минэкономразвития Росстат

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