Росстат: Урожай пшеницы в России в 2020 году почти достиг рекорда

По предварительным данным, в прошлом году Россия собрала 133 млн тонн зерна (в весе после доработки), подсчитал Росстат. Это второй в истории страны урожай: абсолютный рекорд был поставлен в 2017 году (135,5 млн тонн). В сравнении с 2019 годом (121,2 млн тонн), урожай прошлого года оказался выше на 9,8%.

Из общего объема зерновых пшеницы было собрано 85,9 млн тонн - это всего лишь на 100 тыс. тонн меньше, чем в рекордном 2017 году.

Практически все основные зерновые культуры показали рост урожая: пшеница, рожь, ячмень, гречиха, рис и зернобобовые. Снижение продемонстрировали тритикале, овес, кукуруза и просо. При этом в структуре производства зерна увеличился удельный вес пшеницы и ржи, но снизился удельный вес ячменя, кукурузы, овса, зернобобовых культур.

Однако по многим другим агрокультурам наблюдалось снижение сборов. Из-за снижения площадей (на 21%) и урожайности (на 24,5% из-за непогоды) больше всего пострадала сахарная свекла - ее собрали 32,4 млн тонн, то есть на 40,4% меньше в сравнении с 2019 годом.

Производство подсолнечника (в весе после доработки) снизилось в 2020 году на 13,7% до 13,3 млн тонн. Семечка сильно пострадала от неблагоприятных погодных условий и из-за этого урожайность снизилась на 13,1%. Площадь под подсолнечник также незначительно, но снизилась в 2020 году - на 0,8%.

Валовой сбор картофеля снизился на 11,3% до 19,6 млн тонн. Причины те же - снижение урожайности (на 6,8%) и сокращение площадей (на 4,9%). Овощей в России также было собрано меньше: при снижении урожайности на 2,1% сбор овощей уменьшился на 2,3% - до 13,8 млн тонн.

Льноволокна получено 39 тыс. тонн - на 1,7% больше, чем в предыдущем году. Под него в 2020 году было отдано на 2,1% площадей больше, чем в предыдущем.

Основными производителями зерна и технических культур остаются сельхозорганизации: на их долю приходится 69,8% выращенного зерна, 64,8% подсолнечника и 92,2% сахарной свеклы. А вот производство картофеля и овощей, как и прежде, сосредоточено в хозяйствах населения: они в 2020 году вырастили 65,3% от общего объема картофеля и 51,0% овощей.