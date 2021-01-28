Садыр Жапаров вступил в должность президента Киргизии

Садыр Жапаров официально вступил в должность президента Киргизии. В Бишкеке состоялась инаугурация шестого по счету главы государства.

В ходе прошедшей в госфилармонии скромной церемонии - без журналистов и зрителей - председатель Центризбикома КР Нуржан Шайлдабекова зачитала постановление о победе Садыра Жапарова на досрочных выборах президента республики.

Садыр Жапаров принес присягу народу, пообещав править справедливо, защищать права человека и соблюдать нормы Конституции. Затем ему вручили удостоверение президента Киргизии и штандарт.