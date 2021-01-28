"Сбер" создаст на базе goods.ru крупного игрока электронной коммерции

"Сбер" подписали соглашение о намерениях по совместному развитию маркетплейса goods.ru с Группой "М.Видео-Эльдорадо" и основателем и совладельцем goods.ru Александром Тынкованом. Об этом сообщает пресс-служба "Сбера".

У компании уже есть опыт создания маркетплейса "Беру", а также развитию сервисов "СберМаркет", "Самокат" и "СберЛогистика".

В сообщении говорится, что стороны планируют подписать обязывающее соглашение в первой половине 2021 года после завершения комплексной инвестиционной проверки, получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления участников сделки и Федеральной антимонопольной службы.

"Для целей сделки маркетплейс goods.ru оценен приблизительно в 10 млрд рублей. По условиям соглашения "Сбер" вкладывает в развитие goods.ru около 30 млрд рублей, а также выкупает часть долей, принадлежащих "М.Видео-Эльдорадо", за 4 млрд рублей. По итогам сделки Сбер получит 85%-ю долю в goods.ru, 10% сохранит за собой Группа "М.Видео-Эльдорадо", 5% - основатель "М.Видео" Александр Тынкован. Планируется, что все стороны будут представлены в совете директоров маркетплейса", - поясняется в сообщении "Сбера".

В сообщении подчеркивается, что интеграция goods.ru в экосистему Сбера, использование всех имеющихся наработок и экспертизы, а также раскрытие синергий с компаниями экосистемы, такими как "СберЛогистика", "СберМаркет", "Сбер ЕАПТЕКА", "Самокат", позволят на базе goods.ru создать одного из ключевых игроков на рынке e-commerce в России.

Как сообщалось ранее, летом 2019 года завершилось десятилетнее партнерство "Яндекса" и Сбербанка и разрушились планы по совместному созданию "российского Amazon". Бывшие партнеры разделили активы - "Яндекс" выкупил у Сбербанка 45% "Яндекс.Маркет" в обмен на долю в сервисе "Яндекс.Деньги".