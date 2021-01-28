Счётная палата раскритиковала оснащение регионов лесопожарной техникой

Израсходованные за прошлый год 3,3 млрд рублей на закупку техники и оборудования для тушения лесных пожаров могут оказаться бесполезной тратой денег, предупреждают аудиторы Счетной палата по итогам проверки эффективности планирования и расходования бюджетных средств, предусмотренных на техническое оснащение регионов России лесопожарной техникой и оборудованием. В 2019 году на те же цели были израсходованы 6,3 млрд рублей.

"Выделение средств на закупку приобретаемого в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" имущества не гарантирует полного решения проблемы лесных пожаров, - указано в заключении аудиторов Счетной палаты. - (Приобретенная) техника подлежит применению всего на 16,6% площади лесного фонда - в зоне наземного и авиационного обнаружения с применением наземных сил и средств тушения".

Контрольные мероприятия выявили целый ряд серьезных проблем с закупленным оборудованием. По мнению Счетной палаты, в распоряжении лесных пожарных нет необходимых кадров для использования и обслуживания приобретаемого имущества, нет условий для его хранения, не предусмотрены средства на содержание и ремонт этой техники. Обнаружен еще целый ряд недостатков.

При этом аудиторы Счетной палаты оговариваются, что условия использования лесопожарной техники могут значительно отличаться от года к году, а эффект от ее приобретения можно будет объективно оценить лишь по прошествии нескольких лет.

В Рослесхозе с благодарностью приняли замечания аудиторов, пообещав исправить многие выявленные недочеты в ближайшее время.

"В 2021 году на закупку лесопожарной техники и оборудования предусмотрено 4,7 млрд рублей, - прокомментировал заключение Счетной палаты замглавы Минприроды - руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко. - Уже сейчас модернизация спецтехники позволила улучшить ситуацию с оперативностью тушения лесных пожаров в целом по стране. Всего в рамках проекта на обновление лесопожарной техники с 2019 года в федеральном бюджете заложено более 21 млрд рублей".

По его словам, Рослесхоз уже готовит изменения в правила расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета регионам, чтобы их можно было направить на модернизацию инфраструктуры для новой техники, капитальный ремонт машин и механизмов, техническое обслуживание, их страхование и хранение. Рослесхоз и Минприроды принимают все меры, чтобы исправить выявленные Счетной палатой упущения, заверил Сергей Аноприенко.

"Цель одна - сохранять и приумножать лесное богатство России, - сказал он. - Наступивший год будет насыщен событиями: уже сейчас регионы готовятся к лесовосстановительному и пожароопасному сезону. И, конечно, задача №1 - реализация поручений руководства страны по повышению эффективности лесного комплекса. Минприроды России и Рослесхоз продолжат активную работу в этом направлении".