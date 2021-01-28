Шестнадцатилетний футболист погиб в уличной драке

Шестнадцатилетний футболист ирландского клуба "Богемиан" Джош Данн был убит в уличной драке в Дублине.

Трагедия произошла во вторник вечером. Две компании с молодыми людьми при невыясненных обстоятельствах устроили драку, в результате которой Данну были нанесены несколько ножевых ранений. От полученных травм молодой человек скончался. Полиция проводит расследование этого происшествия. На официальном сайте "Богемиана", игроком академии которого был погибший, опубликовано обращение ко всем свидетелям произошедшего с просьбой обратиться в полицию.

"Мы все опустошены, узнав о трагической смерти Джоша Данна. Он был талантливым молодым футболистом, которого будет не хватать его партнерам и персоналу. Выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и друзьям", - говорится в заявлении на сайте клуба.

В "Богемиане" отметили, что готовы оказать помощь родителям погибшего игрока академии.