В четверг стало известно, что председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным возбуждено уголовное дело против судьи Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной.

Судья подозревается в совершении преступления по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса РФ. Эта статья говорит о превышении должностных полномочий, "повлекшем существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства". Уже известно, что расследовать дело будет следственное управление СК по Новосибирской области.

Напомним, что возбуждать уголовные дела против "спецсубъектов", к которым относятся в том числе и судьи, имеет право только лично Александр Бастрыкин. И это ему должна еще разрешить Высшая квалификационная коллегия судей. Поэтому на возбуждение "судейских" дел уходит, как правило, не один год.

Как объяснили корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, по их версии, в июле 2018 года Шатовкина, будучи председателем Новосибирского областного суда, затребовала в Советском райсуде Новосибирска копии процессуальных документов по уголовному делу против замначальника управления по обеспечению деятельности мировых судей области. Это дело вели следователи областного УФСБ .

Среди затребованных Шатовкиной документов было ходатайство о проведении обыска дома у фигуранта. После этого судья дала указание помощнику отправить в правительство области письмо с приложением копий документов, "содержащих сведения о предстоящем производстве обыска". В результате тот, у кого обыск планировали, успел все подчистить и спрятать те бумаги, которые могли интересовать следствие. Такую "помощь" судьи и нарушение ей закона выявили сотрудники управления ФСБ России по Новосибирской области.

В Следственном комитете объяснили, что в настоящее время "устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а расследование уголовного дела продолжается".