"Союзмультфильм" выпустил первый мульт-мюзикл для малышей "Енотки"

На российские экраны выходит новый комедийный музыкальный мультсериал для самых маленьких зрителей "Енотки". Вот так в компании семи веселых, очаровательных и очень талантливых еноток - персонажей, в которых соединили енотов с музыкальными нотами, - "Союзмультфильм" начинает свой юбилейный, 85-й год.

"Классическая отечественная мультипликация всегда была очень музыкальной. Взрослые и дети с первых нот узнают и с удовольствием поют песни из любимых мультфильмов. Мы поставили своей целью возродить эту традицию. Тем более что музыка оказывает огромное влияние на развитие памяти, воображения, образного восприятия, коммуникативных навыков, а также художественного вкуса у детей", - рассказывает председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.

Соединить енотов с нотами придумал сценарист студии Олег Козырев. Так появились семь веселых и любопытных еноток, каждая из которых олицетворяют одну из музыкальных нот и обладает своим собственным характером. Дока, например, самая ответственная, Ляля - танцовщица, а малыш Си - самый маленький, но обладающий недюжинной силой енот. Он разговаривает на своем особенном языке, который никто не понимает, зато точно поймут двухлетние малыши, которые сами только учатся говорить.

Енотки живут в своем волшебном мире - музыкальной шкатулке, где как и в детской фантазии все не так, как кажется на первый взгляд. Только здесь из бумажных облаков может политься почти настоящий бумажный дождь, а на игрушечной кухне можно приготовить самые настоящие вкусняшки. В каждой серии енотки будут изучать самые обычные предметы и явления нашей повседневной жизни и знакомить с ними малышей под завораживающие и запоминающиеся мелодии.

"Мы долго искали нужно звучание, композиторы искали вдохновение в рок-н-ролле, регги и народных напевах", - отметила Слащева. Композиции для "Еноток" написали опытные авторы Павел Ивашинников, Юрий Севостьянов и Алексей Кестнер, а песню для первой серии под названием "Снежинка" исполнила юная певица и ведущая телеканала "Карусель" Микелла Абрамова.

А все для того, чтобы точно попасть в целевую аудиторию, как говорит Юлиана Слащева. В мультфильмах для самых маленьких не может быть слишком ярких цветов, резкой музыки и опасных предметов.

"Плавная анимация, пастельные, приглушенные цвета, а также возможность петь и танцевать одновременно с просмотром мультфильма благотворно влияют на детскую психику и ее развитие", - подтверждает психолог Ольга Агафонова.

Первые четыре серии "Еноток" будут эксклюзивно размещены 28 января на видеосервисе Premier. Генеральный директор видеосервиса Иван Гродецкий напомнил, что это уже второй анимационный сериал, который они представляют совместно с "Союзмультфильмом".

- Первый - детектив для самых маленьких "Тайны Медовой Долины", сценарий для которого написала Дарья Донцова, - стал одним из самых просматриваемых мультфильмов среди всего детского контента видеосервиса, наряду с легендарными лентами из "Золотой коллекции" "Союзмультфильма", - отметил он.

У "Еноток" уже появился первый поклонник и амбасcадор в социальных сетях - популярный блогер енот Тема. Ежедневно за забавными сценами из жизни пушистого зверька из Кемерово наблюдают тысячи подписчиков. По словам его хозяйки Елены, у енотов интеллект трехлетнего ребенка, так что в его случае попадание в целевую аудиторию стопроцентное. Вместе с Темой новый мультсериал ребята смогут также посмотреть на телеканале "Карусель".