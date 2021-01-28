"Союзмультфильм" выпустил первый мульт-мюзикл для малышей "Енотки"

Новости

На Дону нашли клад ордынских монет времен Куликовской битвы 11:43
В Сибири изобрели защищающие от вирусов фильтры для респираторов 11:34
Netflix запустит аниме-сериалы про Конга и Лару Крофт 11:31
Apple отчиталась о рекордной выручке за первый квартал 2021 года 11:23
В Москве пять ковидных больниц вернутся к обычной работе 11:23
На острове Русском из-за непогоды остались без света 4 поселка 11:22
Оперштаб: Еще 6142 пациента вылечились от коронавируса в Москве 11:19
На Урале частный пансионат для престарелых закрыли из-за COVID-19 11:19
Самый богатый человек Мексики попал в больницу с коронавирусом 11:15
Обновленный Abrams оказался слишком тяжел для Европы 11:14
Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада 11:12
Видео: В ямальский тундре в лютый холод застрял снегоход с людьми 11:08
Землетрясение в Монголии вызвало подземные толчки в Приангарье 11:07
Фильм "Дорогие товарищи!" получил престижную премию американских критиков 11:07
В аэропортах Чукотки отменили рейсы из-за метели 10:55
В Челябинске при взрыве в подземном переходе пострадал человек 10:52
Уралу и Сибири пообещали "фантастическое" потепление 10:50
HBO снимет мультсериал по "Игре престолов" 10:47
В Красноярске кондуктор выгнала пассажирку из-за отказа надеть маску 10:38
Жительница Ямала пойдет по суд за насилие над приемными детьми 10:25
В Забайкалье произошло землетрясение магнитудой 3,9 10:17
В РФ вступил в силу запрет на продажу в Сети никотинсодержащей продукции 09:45
Бригады московской скорой помощи оснастили портативными лабораторными анализаторами 09:38
В Сибири создали сверхмалую антенну для сетей 5G 09:30
Шестнадцатилетний футболист погиб в уличной драке 09:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
28.01.2021 10:33
Рубрика: Культура

"Союзмультфильм" выпустил первый мульт-мюзикл для малышей "Енотки"

Текст: Наталья Лебедева
На российские экраны выходит новый комедийный музыкальный мультсериал для самых маленьких зрителей "Енотки". Вот так в компании семи веселых, очаровательных и очень талантливых еноток - персонажей, в которых соединили енотов с музыкальными нотами, - "Союзмультфильм" начинает свой юбилейный, 85-й год.
Фото: Предоставлено видеосервисом Premier Фото: Предоставлено видеосервисом Premier
Фото: Предоставлено видеосервисом Premier

"Классическая отечественная мультипликация всегда была очень музыкальной. Взрослые и дети с первых нот узнают и с удовольствием поют песни из любимых мультфильмов. Мы поставили своей целью возродить эту традицию. Тем более что музыка оказывает огромное влияние на развитие памяти, воображения, образного восприятия, коммуникативных навыков, а также художественного вкуса у детей", - рассказывает председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.
Почему стоит посмотреть новый мультфильм Disney и Pixar "Душа"

Соединить енотов с нотами придумал сценарист студии Олег Козырев. Так появились семь веселых и любопытных еноток, каждая из которых олицетворяют одну из музыкальных нот и обладает своим собственным характером. Дока, например, самая ответственная, Ляля - танцовщица, а малыш Си - самый маленький, но обладающий недюжинной силой енот. Он разговаривает на своем особенном языке, который никто не понимает, зато точно поймут двухлетние малыши, которые сами только учатся говорить.

Енотки живут в своем волшебном мире - музыкальной шкатулке, где как и в детской фантазии все не так, как кажется на первый взгляд. Только здесь из бумажных облаков может политься почти настоящий бумажный дождь, а на игрушечной кухне можно приготовить самые настоящие вкусняшки. В каждой серии енотки будут изучать самые обычные предметы и явления нашей повседневной жизни и знакомить с ними малышей под завораживающие и запоминающиеся мелодии.

"Мы долго искали нужно звучание, композиторы искали вдохновение в рок-н-ролле, регги и народных напевах", - отметила Слащева. Композиции для "Еноток" написали опытные авторы Павел Ивашинников, Юрий Севостьянов и Алексей Кестнер, а песню для первой серии под названием "Снежинка" исполнила юная певица и ведущая телеканала "Карусель" Микелла Абрамова.

А все для того, чтобы точно попасть в целевую аудиторию, как говорит Юлиана Слащева. В мультфильмах для самых маленьких не может быть слишком ярких цветов, резкой музыки и опасных предметов.

В Сибири создадут анимационный кластер

"Плавная анимация, пастельные, приглушенные цвета, а также возможность петь и танцевать одновременно с просмотром мультфильма благотворно влияют на детскую психику и ее развитие", - подтверждает психолог Ольга Агафонова.

Первые четыре серии "Еноток" будут эксклюзивно размещены 28 января на видеосервисе Premier. Генеральный директор видеосервиса Иван Гродецкий напомнил, что это уже второй анимационный сериал, который они представляют совместно с "Союзмультфильмом".

- Первый - детектив для самых маленьких "Тайны Медовой Долины", сценарий для которого написала Дарья Донцова, - стал одним из самых просматриваемых мультфильмов среди всего детского контента видеосервиса, наряду с легендарными лентами из "Золотой коллекции" "Союзмультфильма", - отметил он.

У "Еноток" уже появился первый поклонник и амбасcадор в социальных сетях - популярный блогер енот Тема. Ежедневно за забавными сценами из жизни пушистого зверька из Кемерово наблюдают тысячи подписчиков. По словам его хозяйки Елены, у енотов интеллект трехлетнего ребенка, так что в его случае попадание в целевую аудиторию стопроцентное. Вместе с Темой новый мультсериал ребята смогут также посмотреть на телеканале "Карусель".

Вышел трейлер нового мультфильма Disney "Райя и последний дракон"
Культура Кино и ТВ Анимация Гид-парк

Главное сегодня

Пушков: Генсеку НАТО пора осознать, что старый миропорядок уходит
Вирусолог назвал сроки снятия ограничений из-за COVID-19 в России
МИД РФ вручил ноту протеста представителю посольства США из-за фейков
Роскомнадзор оштрафовал СМИ-иноагенты на 1,1 млн рублей
Соцсети привлекут к ответственности за вовлечение подростков в незаконные акции
Девять самых крутых российских сериалов 2021 года
"Союзмультфильм" выбрал голос Котенка для нового "Ну, погоди!"