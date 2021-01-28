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28.01.2021 22:15
Рубрика: Общество

Дедлайн для Емели

Самые неудачные заимствования в русском языке
Текст: Елена Кухтенкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 18(8369)
Коливинг, коммитмент и эндаумент. Эти слова претендуют на то, чтобы считаться русскими. В Государственном институте русского языка имени Пушкина подвели итоги акции "Емеля, не ленись", в ходе которой студенты собирали самые неудачные заимствования. За неделю пост, где Институт Пушкина предлагал всем желающим назвать такие иностранные слова, просмотрело более 11 тысяч пользователей, в основном студенты вуза, а также выпускники, преподаватели. Так появился список, который насчитывает 275 примеров неуместных заимствований.
Студенты Института Пушкина предлагают искать русские аналоги неуклюжих заимствований. Фото: "Емеля не ленись"

"Конечно, мы за возможность арендовать автомобиль, но мы против каршеринга, потому что, скажем, французский, испанский, немецкий и даже иврит справились с этой задачей и нашли слова на своих родных языках. Возник вопрос: почему русский язык, такой сильный, такой богатый и разнообразный в плане способностей и возможностей, идет по пути наименьшего сопротивления?" - прокомментировала итоги опроса ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая.

Фото: РГ
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Маргарита Русецкая рассказала, что как депутат она получает письма с требованиями разобраться с некоторыми иностранными словами на законодательном уровне. Среди них есть и слово, попавшее в студенческий список. Это "коворкинг". Но с "коворкингом" не все так просто. "Ведь появились новые пространства, оснащенные оборудованием для работы. Придумать русское слово, которое точно и коротко выразило бы функциональную и структурную специфику этого явления, пока не удается. Хотя слово действительно непонятное, касается только молодых, как правило, людей - предпринимателей. На Западе таких пространств очень много", - объясняет ректор и подчеркивает, что заимствования активно переходят из сферы сленга в сферу публичных коммуникаций.

По мнению проректора вуза по науке Михаила Осадчего, выбор слова обычно связан с языковым вкусом говорящего. "Среди наших примеров есть название "Московский паркинг", где почему-то звучит именно слово "паркинг", хотя есть слово "парковка". Почему власти предпочли то же самое слово с тем же корнем, но с более иностранным по звучанию суффиксом, это вопрос, наверное, языкового вкуса", - рассуждает он. По мнению экспертов, иностранные слова тормозят языковое творчество носителей русского.

Топ-20

Самые "неуклюжие" заимствования из тех, которые назвали участники акции:

Бэкграунд, воркаут, воркшоп, девайс, дедлайн, инфлюэнсер, каршеринг, квиз, коворкинг, коливинг, коммитмент, локдаун, маркетплейс, нетворкинг, плейлист, продакт плейсмент, стартап, тимбилдинг, фрилансер, эндаумент.

Институт Пушкина и участники волонтерской программы "Послы русского языка в мире" предлагают совместными силами искать русские аналоги этих слов.

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