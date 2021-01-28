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28.01.2021 02:23
Рубрика: В мире

США приостановили продажу оружия Саудовской Аравии и ОАЭ

Текст: Максим Макарычев

Администрация президента Джо Байдена временно приостановила некоторые контракты на продажи оружия американским союзникам, чтобы пересмотреть их. Об этом сообщил в среду представитель госдепартамента США. Речь идет о контрактах с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, в том числе, пятидесяти самолетах-невидимках F-35, произведенных Lockheed Martin. Трамп одобрил эту сделку за несколько минут до того, как Байден был приведен к присяге и стал президентом США. Во время слушания по утверждению его кандидатуры на должность госсекретаря Тони Блинкен обязался не прекращать поставки наступательного оружия в Саудовскую Аравию и ОАЭ, но сказал, что администрация Байдена прекратит поддержку военной кампании Саудовской Аравии в Йемене.

Фото: iStock
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Самолеты F-35 являются основным компонентом продажи высокотехнологичного вооружения на 23 миллиарда долларов США от General Atomics, Lockheed и Raytheon Technologies Corp. в Объединенные Арабские Эмираты, уточняет Reuters. Во время телеконференции с инвесторами после отчета о прибылях и убытках руководство Raytheon заявило, что "со сменой администрации становится менее вероятным, что мы сможем получить лицензию" на прямую коммерческую продажу наступательного оружия на сумму около 500 миллионов долларов "клиенту с Ближнего Востока". Страна, которая должна закупить это оружие, названа не была.

Демократы в конгрессе сразу же поддержали этот шаг. "Оружие, которое мы продали Саудовской Аравии и ОАЭ, использовалось для убийства школьников, передано экстремистским ополчениям и разжигало опасную гонку вооружений на Ближнем Востоке, - написал в Twitter сенатор Крис Мерфи. - Это правильный шаг. Пришло время перезагрузить наши отношения с союзниками из Персидского залива". Вступающий в должность председатель комитета по международным отношениям cената, Боб Менендес, демократ из Нью-Джерси, сказал, что приветствует паузу в продажах, которые, по его словам, "были необъяснимо поспешны без тщательного анализа последствий для национальной безопасности США и защиты невинных жизней в Йемене".

В конце прошлого года администрация Трампа подтолкнула Эр-Рияд и Абу-Даби к покупке дорогостоящего оружия, увязав этот шаг с Абрахамскими соглашениями о нормализации отношений арабских стран с Израилем, отмечает CNN. Бывшая администрация также выпустила чрезвычайное распоряжение в 2019 году, чтобы ускорить продажу оружия Саудовской Аравии и ОАЭ в обход конгресса.

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