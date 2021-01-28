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28.01.2021 14:10
Рубрика: В мире

США выкрали зенитный комплекс "Панцирь-С1" из Ливии

Текст: Александр Гасюк

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" российского производства, закупленный ОАЭ, а затем переданный Ливийской национальной армии (ЛНА), был выкраден американцами из Ливии и тайком доставлен на военную базу США в Германии. Как пишет издание The Drive, секретная операция по вывозу захваченного войсками Правительства национального согласия (ПНС) Ливии комплекса ПВО была обусловлена разведывательным интересом к российской военной технике, а также необходимостью исключить ее возможное попадание в руки террористических группировок.

Фото: Пресс-служба Северного флота
"Панцирь-С1" отстрелялся по мишеням на арктическом острове Котельный

Сообщается, что тайный вывоз поврежденного и захваченного силами ПНС "Панциря", ранее принадлежавшего ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара, состоялся еще в июне прошлого года. При этом для транспортировки зенитной системы был использован грузовой самолет ВВС США C-17A, который забрал технику на аэродроме под Триполи и доставил ее на американскую базу Рамштайн в ФРГ.

Еще в мае прошлого года стало известно, что поддерживаемые Турцией силы ПНС в ходе боев за авиабазу Аль-Ватийя в 140 км к юго-западу от Триполи захватили как минимум три "Панциря-С1", два из которых были сильно повреждены. Более 50 образцов комплекса ПВО в исполнении на колесном шасси немецкого грузовика MAN SX в 2009-2013 годах закупили вооруженные силы ОАЭ в России. А в 2019 году Эмираты передали несколько таких образцов силам Хафтара.

"Что стало с "Панцирями-С1" после прибытия в Рамштайн непонятно", - пишет The Drive и отмечает, что задействованный в тайной логистической операции самолет C-17 изначально вылетел из военной базы в Чарльстоун в штате Южная Каролина.

Очевидно, что исключить возможность попадания "Панциря" в руки террористов можно было и гораздо более дешевым и эффективным способом, например, уничтожить его на месте. Вместо этого, однако, было принято дорогостоящее решение пригнать из США самолет военно-транспортной авиации и выкрасть произведенный тульским "Конструкторским бюро приборостроения" комплекс ПВО. Разведывательный интерес к нему оказался главным фактором для военных США, указывает The Drive.

Впрочем, с учетом того, что речь идет об экспортном варианте первых и уже устаревших версий "Панцирей", которые к тому же имеют усеченные боевые возможности по сравнению с их уже модернизированными аналогами в российской армии, американских специалистов ждет разочарование. Никаких секретных приборов, включая автоответчики системы "свой-чужой", на поставляемых инозаказчикам комплексах ПВО, разумеется, нет.

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости
Уничтожение комплекса "Панцирь-С1" в Ливии поставили под сомнение

Вместе с тем, даже обычный доступ к произведенному в России боевому "железу" и его тщательное изучение может дать американским разведчикам представление о качестве изготовления и иных особенностях производства российской военной техники, пишет издание. Не исключено, что выкраденный из Ливии "Панцирь" в будущем будет восстановлен, приведен в рабочее состояние и использован в учениях армии США. Таких, например, как "Красный флаг", где Пентагон традиционно отрабатывает навыки противодействия своим вероятным противникам.

"Панцирь-С1" продолжает пользоваться значительным успехом на экспортных рынках и представляет потенциальную угрозу силам США, которую они могут встретить в будущих конфликтах", отмечает The Drive и напоминает, что в 2019 году Африканское командование США сообщало о сбитом над Ливией произведенными в России системами ПВО дроне MQ-9 Reaper.

Отметим, что спрос на российские ЗРПК "Панцирь-С1" на международных рынках вооружений действительно высокий. Так, помимо ОАЭ такие комплексы закупали Алжир, Ирак, Иран, Сербия и Эфиопия. А буквально на днях департамент информации и массовых коммуникаций минобороны России сообщил, что Москва поставит Мьянме системы "Панцирь-С1" и другое военное оборудование.

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