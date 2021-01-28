Стало известно, кто будет председателем суда над Трампом

Судить Трампа будет 80-летний экстравагантный сенатор, который ходит по конгрессу с видеокамерой и дружит с легендарным Боно из U-2.

Сенатор-демократ Патрик Лихи, представляющий интересы штата Вермонт в верхней палате конгресса с 1974 года, хорошо известен американцам своей неуемной активностью. В частности, он яростно защищал молочных фермеров, отмечает Associated Press.

На минувшей неделе стало известно, что Лихи будет председательствовать на втором, более изнурительном, чем первый, процессе по импичменту бывшего президента США Дональда Трампа. Лихи во вторник попал в больницу после того, как почувствовал себя плохо. В среду утром он, как ни в чем не бывало, вернулся домой. "У меня был небольшой мышечный спазм", - спокойно сказал престарелый сенатор репортерам, не уточнив, как ему удалось покинуть больничные стены.

Лыжник, стрелок и фотограф, несмотря на то, что он почти ослеп на один глаз, Лихи каждый день появляется в сенате и является последним из так называемых "уотергейтских младенцев", сенаторов-демократов, которые вступили в должность в 1974 году после того, как президент Ричард Никсон с позором подал в отставку, чтобы избежать импичмента.

Лихи пытался запретить противопехотные мины. На этой почве он подружился с близким ему по духу, другим противником наземных мин, ирландским рокером Боно. Лихи помог доработать законодательство о контроле над оружием, правах на неприкосновенность частной жизни, правительственном надзоре и патентах. Он фанат саги о "Бэтмене", является поклонником группы Grateful Dead и носит галстуки, созданные ее ведущим гитаристом Джерри Гарсиа. В прошлом году политик заставил улыбаться многих сенаторов и журналистов, когда появился в Капитолии с видеокамерой на голове, чтобы фиксировать, по его словам, прекрасные моменты жизни.

"Он демократ? Абсолютно. Он либеральный демократ? Да. Но я думаю, что он честный и справедливый", - сказал сенатор Ричард Шелби из Алабамы. "Лихи очень, очень серьезно относится к проблеме закона и правосудия", - сказал его коллега из Вермонта, независимый сенатор-социалист Берни Сандерс, который, будучи мэром Берлингтона, крупнейшего города штата, познакомился с Лихи четыре десятилетия назад.

Лихи отказался сообщить, будет ли он баллотироваться на девятый срок в 2022 году, сказав, что он решит это вместе со своей женой Марсель в конце этого года, когда они начнут кататься на лыжах и ходить на гору в родном штате.

Между тем

По данным АР, в верхнюю палату конгресса из 100 человек входят 26 сенаторов в возрасте 70 лет и старше, а также пять сенаторов старше 80 лет.