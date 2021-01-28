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28.01.2021 14:19
Рубрика: Власть

Свыше 200 обращений о соблюдении прав в Сети поступило Москальковой в 2020 году

Текст: Владимир Емельяненко

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что к ней поступило 219 обращений в 2020 году по проблеме соблюдения прав граждан в интернете. Омбудсмен подчеркнула, что просто сама цифра мало о чем говорит, "если учесть, что за коллективными обращениями могут стоять права сотен, а иногда и тысяч человек", - написала уполномоченный на своей странице в Instagram.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Татьяна Москалькова пишет о том, что большинство обращений связаны с проблемой защиты личных данных в интернете. "Если говорить о защите персональных данных, то в основном люди заявляют о своем несогласии с применением информационных технологий при идентификации личности, со сбором, обработкой и предоставлением личной информации", - говорится в сообщении омбудсмена.

Также в сообщении отмечается, что в докладе о деятельности уполномоченного в 2020 году будет предоставлена более подробная информация об обращениях, связанных с соблюдением прав граждан в интернете.

Власть Право Права человека Президент Уполномоченный по правам человека

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