Свыше 200 обращений о соблюдении прав в Сети поступило Москальковой в 2020 году

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что к ней поступило 219 обращений в 2020 году по проблеме соблюдения прав граждан в интернете. Омбудсмен подчеркнула, что просто сама цифра мало о чем говорит, "если учесть, что за коллективными обращениями могут стоять права сотен, а иногда и тысяч человек", - написала уполномоченный на своей странице в Instagram.

Татьяна Москалькова пишет о том, что большинство обращений связаны с проблемой защиты личных данных в интернете. "Если говорить о защите персональных данных, то в основном люди заявляют о своем несогласии с применением информационных технологий при идентификации личности, со сбором, обработкой и предоставлением личной информации", - говорится в сообщении омбудсмена.

Также в сообщении отмечается, что в докладе о деятельности уполномоченного в 2020 году будет предоставлена более подробная информация об обращениях, связанных с соблюдением прав граждан в интернете.