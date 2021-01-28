TikTok готов ответить на вопросы о соблюдении законодательства РФ

Компания TikTok пошла на контакт с Комиссией Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. Депутаты подготовили вопросы на тему соблюдения этой платформой российского законодательства.

Ранее комиссия пригласила генерального директора ООО "ТИКТОК РУС" Сергея Соколова в Госдуму на беседу.

Глава комиссии Василий Пискарев сообщил журналистам, что с руководством интернет-платформы установлен контакт. "С их стороны заявлена готовность оперативно ответить на возникшие у нас вопросы, и мы намерены в ближайшее время согласовать формат дальнейшего взаимодействия", - заявил депутат.

Он подчеркнул, что в ГД считают недопустимым распространение контента, который пропагандирует насилие, содержит призывы к участию в незаконных акциях, представляет реальную угрозу для жизни и здоровья людей.

Ранее комитет Госдумы по информационной политике представил отчет, согласно которому наибольшая концентрация фейковых сообщений, которые циркулировали в социальных сетях в связи с массовыми акциями в городах России 23 января, была выявлена на платформе TikTok.