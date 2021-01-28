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28.01.2021 12:48
Рубрика: Власть

Толстой: Делегация РФ не согласится на ограничения полномочий в ПАСЕ

Текст: Татьяна Замахина
Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой подчеркнул, что РФ никогда не согласится на ограничение полномочий российской делегации. Если соответствующее решение будет принято, то РФ покинут Страсбург.

Толстой, который является вице-спикером ПАСЕ и Госдумы, в ходе своего выступления подчеркнул, что Совет Европы - это единственная площадка для диалога европейских стран. И этот диалог должен происходить на равных, и никак иначе, уверен парламентарий. "Конечно, ни на ультиматумы, санкции и никакие ограничения полномочий наша делегация не согласится, - заверил он. - Если решение будет принято об ограничении полномочий любого из членов нашей делегации, то мы будем вынуждены покинуть эту площадку для диалога, как это было в 2014 году".

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Толстой также заявил, что в ходе выступлений абсолютно недопустимо оскорблять какую-либо страну, ее руководство или делегацию в ПАСЕ. "При любом плюрализме мнений должна быть минимальная культура", - заявил он, пояснив, что имеет в виду выступления украинской стороны.

С инициативой об оспаривании полномочий делегации РФ в начале сессии выступила делегация Украины. Запрос поддержали 38 участников заседания, 61 парламентарий выступил против этой инициативы. По итогам обсуждений в ассамблеи подготовили проект резолюции, в которой рекомендуется подтвердить полномочия российской делегации. Сегодня ожидается окончательное голосование по этой теме.

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