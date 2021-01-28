Толстой: Делегация РФ не согласится на ограничения полномочий в ПАСЕ

Толстой, который является вице-спикером ПАСЕ и Госдумы, в ходе своего выступления подчеркнул, что Совет Европы - это единственная площадка для диалога европейских стран. И этот диалог должен происходить на равных, и никак иначе, уверен парламентарий. "Конечно, ни на ультиматумы, санкции и никакие ограничения полномочий наша делегация не согласится, - заверил он. - Если решение будет принято об ограничении полномочий любого из членов нашей делегации, то мы будем вынуждены покинуть эту площадку для диалога, как это было в 2014 году".
Толстой также заявил, что в ходе выступлений абсолютно недопустимо оскорблять какую-либо страну, ее руководство или делегацию в ПАСЕ. "При любом плюрализме мнений должна быть минимальная культура", - заявил он, пояснив, что имеет в виду выступления украинской стороны.
С инициативой об оспаривании полномочий делегации РФ в начале сессии выступила делегация Украины. Запрос поддержали 38 участников заседания, 61 парламентарий выступил против этой инициативы. По итогам обсуждений в ассамблеи подготовили проект резолюции, в которой рекомендуется подтвердить полномочия российской делегации. Сегодня ожидается окончательное голосование по этой теме.