У Фонда "Сколково" обновился состав совета директоров

Изменения коснулись прежде всего численности совета директоров Фонда "Сколково": он сократился с 23 до 13 человек. Кроме того, в обновленном совете появились и новые члены. Это генеральный директор компании "Яндекс" Елена Бунина, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов, а также, что примечательно, Сергей Куликов, который только в начале декабря был назначен председателем правления УК "РОСНАНО".

Изменение совета директоров Фонда "Сколково" происходит в рамках реконфигурации системы институтов развития, предусматривающей интеграцию части из них в управленческий периметр ВЭБ.РФ и формирование единого, централизованного инвестиционного блока для реализации проектов, направленных на достижение национальных целей развития. Эти изменения являются частью административной реформы, реализуемой правительством для повышения эффективности деятельности государственных структур.

"Цель реформы - синхронизировать и переориентировать работу всей нашей большой команды на достижение целей развития, - отметил председатель совета директоров Фонда "Сколково" Игорь Шувалов. - Фонд "Сколково" выступает здесь важным центром экспертизы в инновационной сфере. Важно, чтобы его компетенции работали на достижение общего результата, в том числе - по созданию комфорта в российских городах".

"Сегодня перед государственными институтами стоит задача перестроить свою деятельность для выполнения национальных целей страны, - приводятся слова председателя правления УК "РОСНАНО" Сергея Куликова в пресс-релизе компании. - И мы как институты развития должны двигаться в этом направлении в тесной кооперации, чтобы усилить эффективность каждого участника, в частности, и всей инвестиционной политики государства в целом. Важно предложить отечественным ученым и высокотехнологичному бизнесу набор эффективных инвестиционных и инфраструктурных инструментов, которые бы обеспечили превращение научно-технологических разработок в востребованный продукт с прицелом, в том числе, и на глобальные рынки".

Кроме того, Фондом "Сколково" сформулирован новый ключевой показатель эффективности (КПЭ). Его главная цель - максимизировать инвестиции в те проекты, которые напрямую влияют на достижение национальных целей развития РФ. Предполагается, что по итогам 2021 года внебюджетные инвестиции в проекты должны составить 12 млрд рублей, а суммарная выручка от коммерциализации проектов - 115 млрд рублей. На сегодняшний день в "Сколково" уже почти 2,5 тысячи резидентов. Их суммарная выручка по итогам 2019 года превысила 100 млрд рублей.

Напомним, 2 декабря президент Владимир Путин предложил возглавить УК "РОСНАНО" первому заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову. Сергей Куликов ранее работал в структурах "Рособоронэкспорта", занимал руководящие должности в Госкорпорации "Ростех", в том числе директора радиоэлектронного кластера Госкорпорации и возглавлял инвестиционную компанию "РТ развитие бизнеса". С 2018 по 2020 гг. был первым заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии.