Весной грипп может прийти на смену коронавирусу, не исключают в НИИ гриппа им. Смородинцева. Ученые допускают, что один возбудитель вытесняет другой, поэтому на фоне COVID-19 роста заболеваемости гриппом нет. "То, что происходит в этом эпидемическом сезоне, все мировое сообщество наблюдает с удивлением, - говорит замглавы института Дарья Даниленко. - Гриппа как такового мы не видим ни у нас в стране, ни в европейском регионе, ни в принципе в глобальном масштабе".

Ученые и раньше замечали, что в период эпидемий новый возбудитель вытеснял грипп, но в дальнейшем тот возвращался. "Мы уже видим улучшение ситуации с коронавирусом. Поэтому высока вероятность, что к весеннему сезону начнется подъем активности вируса гриппа", - подчеркнула Даниленко. При этом ученые обращают внимание, что эпидемия гриппа и сама по себе может развиваться в разное время. Например, в 2009 году она была очень ранней, а в последующие годы начиналась к концу зимы - началу весны.

Также в НИИ гриппа сообщают о рекордном числе привитых от гриппа россиян: в этом году их более 83 млн человек, а это 60% населения страны. Много тех, кто вакцинировался впервые. Люди оценили риски заболеть гриппом в период пандемии COVID-19 и решили обезопасить себя хотя бы от одной инфекции, говорят эксперты.

Привиться от гриппа можно по-прежнему. Однако период между вакцинациями от гриппа и коронавируса должен быть не менее месяца.