Ученые: Мутации COVID-19 не влияют на эффективность вакцин

"Пока все вакцинные препараты, которые сегодня доступны в стране, эффективны к любым известным его мутациям", - сказал директор института Дмитрий Лиознов в четверг, 28 января, отвечая на вопросы журналистов в пресс-центре "Россия сегодня".

Он подчеркнул, что у коронавируса есть система защиты, поэтому в нем не так много изменений по сравнению с другими вирусами. То есть, новые штаммы обладают иными эпидемиологическими характеристиками, то есть - более легко передаются, но, к счастью, не усложняют течения самого заболевания.

По словам Лиознова, все вирусы постоянно мутируют. Это связанно с их жизненным циклом. Мутации происходят, потому что возникают ошибки при кодировании генетического материала. Они могут как повышать эффективность возбудителя, но могут и быть негативными для самого вируса, ухудшать его характеристики, делать его менее патогенным.

"Все мутации коронавируса сегодня тщательно изучаются. Пока мы накапливаем данные", - подытожил Лиознов.