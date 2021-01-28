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28.01.2021 13:33
Рубрика: Общество

Ученые нашли схожие с COVID-19 вирусы в образцах 10-летней давности

Текст: Ирина Невинная
Ученые обнаружили коронавирусы, имеющие 92,6% нуклеотидную идентичность с вирусом SARS-CoV-2, вызвавшем нынешнюю пандемию. "Двойники" были идентифицированы в образцах, взятых у летучих мышей в Камбодже в 2010 году. Препринт результатов работы опубликован на ресурсе bioRxiv, сообщает РИА Новости.

Речь идет о подковоносых летучих мышах Шамеля - эта разновидность считается основным природным резервуаром коронавирусов, связанных с SARS. Широкое разнообразие всевозможных коронавирусов было обнаружено у этих летучих мышей, обитающих в нескольких провинциях Китая. После расшифровки генома выяснилось, что штаммы, наиболее близкие к SARS-CoV-2, были найдены в образцах летучих мышей, взятых в провинции Юньнань на юго-востоке Китая.

Фото: iStock
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Также ученые протестировали 430 заархивированных образцов, взятых у шести семейств летучих мышей и двух семейств хищников. В двух образцах, взятых у подковоносых летучих мышей Шамеля в декабре 2010 года, были обнаружены штаммы коронавируса, более чем на 90% идентичные SARS-CoV-2. Оба животных обитали в одной из провинций на северо-востоке Камбоджи.

Обнаружение данных вирусов у летучих мышей, найденных за пределами Китая, говорит о том, что вирусы, аналогичные SARS-CoV-2, имеют намного более широкое географическое распространение, чем предполагалось ранее. Ученые пришли к выводу, что Юго-Восточная Азия представляет собой ключевой регион для поиска источника (природного очага) SARS-CoV-2.

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