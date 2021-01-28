Ученые нашли схожие с COVID-19 вирусы в образцах 10-летней давности

Речь идет о подковоносых летучих мышах Шамеля - эта разновидность считается основным природным резервуаром коронавирусов, связанных с SARS. Широкое разнообразие всевозможных коронавирусов было обнаружено у этих летучих мышей, обитающих в нескольких провинциях Китая. После расшифровки генома выяснилось, что штаммы, наиболее близкие к SARS-CoV-2, были найдены в образцах летучих мышей, взятых в провинции Юньнань на юго-востоке Китая.

Также ученые протестировали 430 заархивированных образцов, взятых у шести семейств летучих мышей и двух семейств хищников. В двух образцах, взятых у подковоносых летучих мышей Шамеля в декабре 2010 года, были обнаружены штаммы коронавируса, более чем на 90% идентичные SARS-CoV-2. Оба животных обитали в одной из провинций на северо-востоке Камбоджи.

Обнаружение данных вирусов у летучих мышей, найденных за пределами Китая, говорит о том, что вирусы, аналогичные SARS-CoV-2, имеют намного более широкое географическое распространение, чем предполагалось ранее. Ученые пришли к выводу, что Юго-Восточная Азия представляет собой ключевой регион для поиска источника (природного очага) SARS-CoV-2.