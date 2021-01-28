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28.01.2021 13:35
Рубрика: Общество

Ученые назвали причину расширения Атлантического океана

Текст: Юрий Медведев
Ученые из Оксфордского и Саутгемптонского университетов нашли объяснение сенсации, автором который несколько лет назад стала международная группа геофизиков.

Тогда, опустив на дно Атлантического океана сейсмографы, они обнаружили нечто странное в поведении тектонических плат, в результате чего границы океана раздвигаются, а континенты Северной и Южной Америки и Европы и Африки отодвигаются друг от друга. Но каков механизм? Что расталкивает континенты?

Фото: iStock
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Ответ нашли британские ученые. Проведя детальные сейсмические измерения дна Атлантического океана, они обнаружили, что под Срединно-Атлантическим хребтом, с глубины 600 км, на поверхность поднимается вещество мантии. Оно заполняет пространство, образованное расхождением плит.

"Эта работа опровергает давно существовавшие предположения о том, что срединно-океанические хребты играют только пассивную роль в тектонике плит. Наши результаты показывают, что в таких местах, как Атлантика, процессы, происходящие под хребтами, играют важнейшую роль в расхождение образующихся плит", - подчеркивает соавтор работы, профессор Оксфордского университета Майк Кендалл.

Результаты работы позволяют лучше понять тектонику плит, которая становится причиной стихийных бедствий по всему миру, а также может повлиять на климат всей планеты. Статья опубликована в журнале Nature.

Общество Наука

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