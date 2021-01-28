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28.01.2021 17:28
Рубрика: Общество

Ученые: Рост заболеваемости гриппом ожидается к весне

Текст: Елена Манукиян

Грипп может прийти на смену пандемии коронавируса, не исключают в НИИ гриппа имени Смородинцева. Ученые допускают, что один возбудитель может вытеснять другой, поэтому вспышек гриппа сегодня не наблюдается. Это подтверждает опыт прошлых пандемий: когда приходит новый возбудитель, он обычно оттесняет вирус гриппа, говорят они.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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"Мы уже наблюдаем улучшение ситуации с коронавирусной инфекцией. И достаточно высокая вероятность, что к весеннему сезону мы все-таки увидим подъем активности вируса гриппа", - сказала заместитель руководителя института Дарья Даниленко.

В НИИ гриппа также отмечают, что число привитых от гриппа россиян в этом году превысило 83 млн человек, а это 60% населения страны. Причем многие вакцинировались впервые. Это связано с циркулирующим ковидом. Люди оценили риски и решили обезопасить себя прививкой.

Общество Здоровье

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