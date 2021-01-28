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28.01.2021 03:15
Рубрика: В мире

Ученые: В мире наблюдается самая жаркая погода за последние 12 тысяч лет

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно исследованиям ученых, сейчас планета горячее, чем в течение по крайней мере 12 тысяч лет, периода, охватывающего все развитие человеческой цивилизации. По словам ученых, опубликовавших свое исследование в журнале Nature, они пришли к таким выводам, решив давнюю загадку, известную как "температурная головоломка голоцена".

Фото: iStock
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Климатические модели указывают на непрерывное потепление с момента окончания последнего ледникового периода 12 тысяч лет назад и начала периода голоцена. Ранние исследования, проведенные на основе анализа ископаемых раковин, показали, что шесть тысяч лет назад на планете был пик потепления, а затем сильное похолодание, пока промышленная революция не привела к резкому увеличению выбросов углерода. "Мы демонстрируем, что глобальная среднегодовая температура повышалась за последние 12 тысяч лет, вопреки предыдущим результатам", - сказала Саманта Бова из Университета Рутгерса в Нью-Брансуике в США, руководившая группой исследователей. По ее словам, это означает, что современный период глобального потепления, вызванный деятельностью человека, ускоряет долгосрочное повышение глобальных температур.

В новом исследовании изучались измерения температуры, полученные на основе химии крошечных раковин и водорослевых соединений, обнаруженных в кернах океанических отложений. В 2020 году группа ученых провела исследование у берегов Чили, чтобы дополнить имеющиеся данные. Рассматривались только данные о температуре океана, поскольку, по выводам ученых, она имеет действительно определяющее влияние на климат Земли. Как отмечает Guardian, исследование, проведенное группой под руководством Лицзина Ченга из Международного центра наук о климате и окружающей среде в Пекине, показало, что в 2020 году мировые океаны достигли самого высокого уровня температуры за историю наблюдений с 1940-х годов. Более 90 процентов глобального отопления, отмечают ученые, приходится на моря и океаны.

В мире США Климат на Земле

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