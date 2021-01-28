Урожай пшеницы в России в 2020 году почти достиг рекорда. По предварительным данным, в прошлом году Россия собрала 133 млн тонн зерна (в весе после доработки), подсчитал Росстат. Это второй в истории страны урожай: абсолютный рекорд был поставлен в 2017 году (135,5 млн тонн). В сравнении с 2019 годом (121,2 млн тонн), урожай прошлого года оказался выше на 9,8%.

Из общего объема зерновых пшеницы было собрано 85,9 млн тонн - это всего лишь на 100 тыс. тонн меньше, чем в рекордном 2017 году. Вырос урожай пшеницы, ржи, ячменя, гречихи, риса и зернобобовых. Мишустин уточнил пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы