Новости

В Ливане демонстранты закидали полицию боевыми гранатами 00:53
ПФР напомнил о необходимости подать заявление на детские выплаты до 31 марта 00:47
Байден подписал три указа о противодействии изменению климата 00:38
В Белграде открыли памятник Стефану Неманье работы российского скульптора 00:37
Счётная палата раскритиковала оснащение регионов лесопожарной техникой 00:01
Школы смогут сами принять решение о введении "шестидневки" 27.01.2021
Меркель рассказала, кто стрижет ее на карантине 27.01.2021
Эксперт прокомментировал столкновение вертолета с беспилотником 27.01.2021
Опубликован рейтинг лучших боевиков 80-90-х годов 27.01.2021
Заммэра Москвы назвал сроки восстановления экономики от пандемии 27.01.2021
Астронавты отработали за бортом МКС почти 7 часов 27.01.2021
Власти Москвы оценили потери от пандемии в 700 миллиардов рублей 27.01.2021
Билл Гейтс предрек новую пандемию "в десятки раз хуже COVID-19" 27.01.2021
Гол Миранчука вывел "Аталанту" вперед в матче с "Лацио" 27.01.2021
В ФНС рассказали о налоговой инспекции для богатых 27.01.2021
Вышел трейлер фильма, который спродюсировал Брэд Питт 27.01.2021
В AIU отметили, что Шубенкова нет в списке временно отстраненных спортсменов 27.01.2021
Правительства трех стран обсудят строительство дорог на Кавказе 27.01.2021
Завершено расследование дела о гибели рабочего при сносе СКК в Петербурге 27.01.2021
Суд на два месяца арестовал обвиняемого в нападении на росгвардейца 27.01.2021
Каннский кинофестиваль перенесен на июль 27.01.2021
В Москве светофоры настроили на "зеленую волну" 27.01.2021
Розничные цены на подсолнечное масло и сахар продолжили снижаться 27.01.2021
На "Часах Судного дня" осталось 100 секунд до "ядерной полуночи" 27.01.2021
Муж Валерии обозвал Шнурова, пожаловавшегося на него в полицию 27.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
28.01.2021 00:37
Рубрика: В мире

В Белграде открыли памятник Стефану Неманье работы российского скульптора

Текст: Константин Волков

В центре Белграда на площади Савски Торг торжественно открыли памятник Стефану Неманье работы российского скульптора Александра Рукавишникова, сообщает сербский телеканал РТС.

Фото: Александр Борисов
Милош Бикович напомнил об историческом вкладе сербов в развитие России

Стефан Неманья, князь Великого сербского княжества, живший в 12 веке, считается собирателем разрозненных сербских земель, что позволило его потомкам создать Сербскую империю, которая в 14 веке на протяжении нескольких десятилетий контролировала большую часть Балканского полуострова.

В возрасте 80 с лишним лет Стефан отрекся от престола в пользу своего сына и ушел в сербский монастырь Хиландар на Афоне под именем Симеон. Вскоре после кончины был канонизирован Сербской православной церковью как св. Симеон Мироточивый.

Памятник представляет собой 23-метровую бронзовую фигуру Неманьи весом 68 тонн, который держит в одной руке меч, а в другой - Хиландарскую хартию, так называется написанный князем устав монастыря Хиландар.

Торжественную церемонию открытия памятника в Белграде возглавил президент Сербии Александр Вучич. Он отметил, что раньше площадь, на которой установили памятник, вызывала у многих возмущение из-за неухоженности. Однако перед установкой монумента ее реконструировали и украсили.

Вучич отметил, что памятник такой большой потому, что "история у нас большая, трудная, потому что рассказ про нас часто бывает трудным, но прекрасным... Памятник - это в первую очередь рассказ о нас, кем мы были, где мы были, чем мы занимались, и, конечно, о том, кем мы являемся сегодня и кем хотим стать".

Фото: Пресс-служба МИД БиГ
Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины намерена укреплять отношения с РФ

Также на церемонии выступил председатель президиума Боснии и Герцеговины, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Кроме того, было показано обращение скончавшегося в ноябре 2020 года от последствий коронавируса патриарха Сербского Иринея, который не раз подчеркивал роль Стефана Неманьи в истории страны.

На церемонии присутствовали посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, дипкорпус посольства и другие официальные лица.

В мире Европа Сербия

Главное сегодня

Песков рассказал о ежедневном контроле регулирования цен на продукты
МИД РФ вручил ноту протеста представителю посольства США из-за фейков
Роскомнадзор оштрафовал СМИ-иноагенты на 1,1 млн рублей
Соцсети привлекут к ответственности за вовлечение подростков в незаконные акции
В Роспотребнадзоре пояснили, почему после прививки бывает мало антител
Пушков назвал ошибку Трампа во время президентских выборов
Боррель: ЕС не будет мешать проекту "Северный поток-2"