В Белграде открыли памятник Стефану Неманье работы российского скульптора

В центре Белграда на площади Савски Торг торжественно открыли памятник Стефану Неманье работы российского скульптора Александра Рукавишникова, сообщает сербский телеканал РТС.

Стефан Неманья, князь Великого сербского княжества, живший в 12 веке, считается собирателем разрозненных сербских земель, что позволило его потомкам создать Сербскую империю, которая в 14 веке на протяжении нескольких десятилетий контролировала большую часть Балканского полуострова.

В возрасте 80 с лишним лет Стефан отрекся от престола в пользу своего сына и ушел в сербский монастырь Хиландар на Афоне под именем Симеон. Вскоре после кончины был канонизирован Сербской православной церковью как св. Симеон Мироточивый.

Памятник представляет собой 23-метровую бронзовую фигуру Неманьи весом 68 тонн, который держит в одной руке меч, а в другой - Хиландарскую хартию, так называется написанный князем устав монастыря Хиландар.

Торжественную церемонию открытия памятника в Белграде возглавил президент Сербии Александр Вучич. Он отметил, что раньше площадь, на которой установили памятник, вызывала у многих возмущение из-за неухоженности. Однако перед установкой монумента ее реконструировали и украсили.

Вучич отметил, что памятник такой большой потому, что "история у нас большая, трудная, потому что рассказ про нас часто бывает трудным, но прекрасным... Памятник - это в первую очередь рассказ о нас, кем мы были, где мы были, чем мы занимались, и, конечно, о том, кем мы являемся сегодня и кем хотим стать".

Также на церемонии выступил председатель президиума Боснии и Герцеговины, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Кроме того, было показано обращение скончавшегося в ноябре 2020 года от последствий коронавируса патриарха Сербского Иринея, который не раз подчеркивал роль Стефана Неманьи в истории страны.

На церемонии присутствовали посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, дипкорпус посольства и другие официальные лица.