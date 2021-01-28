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28.01.2021 07:38
Рубрика: Экономика

В ЦБ назвали способы прекратить частые звонки из банков

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Банке России назвали три способа прекратить частые звонки из банков с информацией о предварительно одобренных кредитах. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала представитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг Центробанка Анна Подковкина.

Фото: iStock
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"Звонок о предварительно одобренном кредите означает, что кредитного договора еще нет, но клиент может обратиться в банк и подать заявление о заключении договора на уже определенных условиях", - пояснила она, уточнив, что сами по себе такие звонки не являются нарушением. По словам Анны Подковкиной, банки, как правило, предлагают "предодобренные" кредиты хорошо зарекомендовавшим себя заемщикам.

Первым шагом, рассказала специалист, если клиент банка не хочет, чтобы к нему обращались по телефону с такими предложениями, ему следует уведомить об этом кредитную организацию. "Наиболее быстрым способом решения проблемы таких звонков будет обращение на горячую линию банка с просьбой исключить клиента из рекламной рассылки", - рассказала Подковкина.

Если после этого действия звонки из финансово-кредитной организации продолжают поступать, то потребителю, по ее словам, необходимо обратиться в банк уже с письменным заявлением и отозвать ранее данное согласие на обработку персональных данных.

"Если и это не помогло избавиться от настойчивых звонков о "предодобренном" кредите, то потребитель может обратиться в ЦБ, и тогда уже регулятор поинтересуется у банка причиной продолжения таких звонков", - указала специалист.

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