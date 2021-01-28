В центре Гамалеи оценили эффективность вакцины "Спутник V"

Прививка "Спутник V" против COVID-19 не только стимулирует выработку антител к коронавирусу, что важно для защиты от заражения в условиях пандемии, но также способствует выработке клеточного иммунитета, который защищает от инфицирования длительное время. В НИЦ имени Гамалеи заявляют, что эффективность в выработке клеточного иммунитета к COVID-19 близка к 100%.

"Иммунологическая эффективность, которая касается клеточного и гуморального иммунного ответа, в плане гуморального иммунного ответа превышает 98% на данный момент по тем результатам, которые у нас есть, и по клеточному иммунитету она стремится к 100%", - сообщила сегодня старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов центра Гамалеи Дарья Егорова, выступая на онлайн-собрании научного совета РАН "Науки о жизни".

Напомним, ранее глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что, по его мнению, вакцинация "Спутником V" обеспечит защиту от коронавируса на два года. Он также отмечал, что спустя 9 месяцев после прививки титр защитных антител оставался примерно на том же уровне, который был достигнут вакцинацией.