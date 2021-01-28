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28.01.2021 20:37
Рубрика: Экономика

На линии - не занимать

В ЦБ назвали способы прекратить звонки об одобренных кредитах
Текст: Светлана Ментюкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 18(8369)
В Банке России назвали три способа прекратить частые звонки из банков с информацией о предварительно одобренных кредитах. Что для этого необходимо предпринять, рассказала представитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг ЦБ РФ Анна Подковкина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Звонок о предварительно одобренном кредите означает, что кредитного договора еще нет, но клиент может обратиться в банк и подать заявление о заключении договора на уже определенных условиях", - пояснила она, уточнив, что сами по себе такие звонки не являются нарушением.

Фото: rostrud.gov.ru
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По словам Подковкиной, банки, как правило, предлагают "предодобренные" кредиты хорошо зарекомендовавшим себя заемщикам. Но если клиент банка не хочет, чтобы к нему обращались по телефону с такими предложениями, то ему следует уведомить об этом кредитную организацию, советует Подковкина. "Наиболее быстрым способом решения проблемы таких звонков будет обращение на "горячую линию" банка с просьбой исключить клиента из рекламной рассылки", - рассказала Подковкина (цитата по радио Sputnik).

Если после этого звонки из банка продолжают поступать, то потребителю, по ее словам, надо обратиться в банк с письменным заявлением и отозвать ранее данное согласие на обработку персональных данных.

"Если и это не помогло избавиться от настойчивых звонков о "предодобренном" кредите, то потребитель может обратиться в ЦБ, и тогда уже регулятор поинтересуется у банка причиной продолжения звонков", - рассказала эксперт.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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