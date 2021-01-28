В Банке России назвали три способа прекратить частые звонки из банков с информацией о предварительно одобренных кредитах. Что для этого необходимо предпринять, рассказала представитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг ЦБ РФ Анна Подковкина.

"Звонок о предварительно одобренном кредите означает, что кредитного договора еще нет, но клиент может обратиться в банк и подать заявление о заключении договора на уже определенных условиях", - пояснила она, уточнив, что сами по себе такие звонки не являются нарушением.

По словам Подковкиной, банки, как правило, предлагают "предодобренные" кредиты хорошо зарекомендовавшим себя заемщикам. Но если клиент банка не хочет, чтобы к нему обращались по телефону с такими предложениями, то ему следует уведомить об этом кредитную организацию, советует Подковкина. "Наиболее быстрым способом решения проблемы таких звонков будет обращение на "горячую линию" банка с просьбой исключить клиента из рекламной рассылки", - рассказала Подковкина (цитата по радио Sputnik).

Если после этого звонки из банка продолжают поступать, то потребителю, по ее словам, надо обратиться в банк с письменным заявлением и отозвать ранее данное согласие на обработку персональных данных.

"Если и это не помогло избавиться от настойчивых звонков о "предодобренном" кредите, то потребитель может обратиться в ЦБ, и тогда уже регулятор поинтересуется у банка причиной продолжения звонков", - рассказала эксперт.