В генконсульстве прокомментировали жалобы российских туристов на Кубе

Генконсул России на Кубе Нана Мгеладзе прокомментировала для "РГ" ситуацию с российскими туристами на Острове Свободы. "Мы просим наших туристов тщательно готовиться к поездке и понимать, что риск испортить отдых из-за коронавируса все еще сохраняется", - отметила Мгеладзе.

"К сожалению, не все наши граждане довольны отдыхом на гостеприимном тропическом острове. Периодически нам поступают просьбы о содействии в связи с тем, что не соблюдаются сроки предоставления результатов ПЦР-тестов, а на руки не выдаются медицинские документы с их результатами. Качество питания и услуг в обсерваторе и гостиницах, где изолируют контактировавших, не соответствует ожиданиям наших туристов, которые потратили значительные суммы на поездку", - указала генконсул, обозначив наиболее частные жалобы со стороны российских туристов.

"Посольство и геконсульство находятся в контакте с туроператорами и оперативно прорабатывают все возникающие проблемные вопросы с руководством и представителями министерств здравоохранения и туризма Кубы, управляющими гостиниц, медицинским персоналом, - указала Мгеладзе. - Все обращения, особенно, связанные с пребыванием здесь малолетних россиян, решаем в индивидуальном порядке".

Мгеладзе напомнила, что "в условиях пандемии коронавируса, согласно действующему на острове санитарно-эпидемиологическому режиму, все прибывающие в страну должны предъявить сертификат о наличии отрицательных результатов ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия".

"В соответствии с местным медицинским протоколом необходимо будет сдать ПЦР-тест еще раз по прилете в аэропорту. В случае, если у туриста результат этого теста оказался положительным, его перевозят в гостиницу "Соль Кайо-Коко", перепрофилированную под обсерватор. Повторный тест - на девятый день после прилета. Контактировавших изолируют в гостинице по месту пребывания, повторный тест для них - на пятый день", - отметила дипломат.

Напомним, что еженедельно на Кубу из России осуществляется четыре рейса, на которых прибывает около 1500 россиян. Для россиян на сегодняшний день доступен лишь пляжный отдых на отдаленных островах Кайо-Коко. После новогодних праздников число случаев заражения на Кубе резко возросло. В этой связи власти приняли решение о введении ряда ограничений. Ограничен междугородний общественный транспорт, введен запрет на проведение массовых сборов, закрыты все учебные заведения, музеи, театры, спортивные учреждения. Кроме того, теперь туристам запрещается покидать территорию курортной зоны, которая соединяется с "большой землей" длинной дамбой, проезд по которой для путешественников на данный момент закрыт.