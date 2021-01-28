В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании до минус 13 градусов

В эти выходные в Москве и центральных областях ожидается понижение температуры сразу градусов на 3-5, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

30 января ночью в Москве минус 3-5, днём - минус 1-3 градуса. По области днем до минус 6, ночью до минус 8 градусов.

При южном и юго-западном ветре начнется постепенное понижение температуры. Февраль стартует с небольших морозов. Так, в ночь на 1 февраля в столичном регионе минус 6-11 градусов, днём - минус 4-9 градусов. 2 февраля в ночь до минус 13 градусов, днём ожидается минус 5-10 градусов. Не обойдется без снега. Снежный покров может увеличиться сантиметров на пять.

3 февраля может на градус-два потеплеть, но оттепели не ожидается. Погода сохранится устойчиво отрицательная. Но она будет соответствовать норме для начала февраля.

Световой день уже значительно прибавился ,и небо уже не такое низкое, как в декабре. Но все равно солнечной погоды пока не предвидится. В основном будет облачно.

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