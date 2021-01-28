В Госдуме рекомендовали ввести запрет на изъятие домашних животных за долги

Поправки о запрете изъятия домашних животных у должников получили рекомендацию комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. Документу предстоит первое чтение.

Как отметил глава комитета Павел Крашенинников (он является одним из авторов инициативы), проект касается домашних животных, которые не используются в предпринимательской деятельности.

У должников, считающих питомцев членами семьи, нельзя их отбирать, уверен депутат.

Авторы поправок ссылаются на действующий закон об ответственном обращении с животными, согласно которому устанавливается, что животное является не "вещью", а живым существом, испытывающим эмоции. Организации, которые занимаются изъятием животных, зачастую требуемыми условиями для содержания не обладают, вследствие чего животное может погибнуть, указали депутаты.

По действующим нормам, обращать взыскание по исполнительным документам нельзя только на сельскохозяйственных животных (это племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы).