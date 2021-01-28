В "Литературном ТикТоке" читают Бродского

Солист группы "Марсель" Степан Ледков приглашает в музей "Полторы комнаты" Иосифа Бродского в Санкт-Петербурге. В своем аккаунте музыкант вместе с сотрудником музея рассказывает о творческом пути поэта и его жизни в Северной столице. А в официальном аккаунте МГУ им. М.В. Ломоносова (@lomonosovmsu) Анна Грешилова, преподаватель Университетской гимназии МГУ и автор YouTube-канала "Не выходя из комнаты", проведет лекцию "Бродский: секрет бессмертия". Она расскажет, как поэту удавалось сочетать массовую популярность и элитарную сложность и как он смог стать преподавателем университета с неоконченным средним образованием.

К литературной акции присоединились и известные российские исполнители - группа "Мумий Тролль", Elvira T, The Hatters, Jukebox Trio, Моя Мишель, Антон Лаврентьев, - которые читают Бродского в своей особой узнаваемой и неповторимой манере.

Челлендж #читаюбродского дал старт новому культурно-просветительскому проекту сервиса "Литературный ТикТок", который, как обещают, заставит по-новому взглянуть на классическую литературу. В ближайшее время также будут запущены кампании, посвященные Антону Чехову - #читаючехова (29 января), Федору Достоевскому - #читаюдостоевского (9 февраля), Борису Пастернаку - #читаюпастернака (10 февраля).