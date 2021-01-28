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28.01.2021 16:38
Рубрика: Культура

В "Литературном ТикТоке" читают Бродского

Текст: Наталья Лебедева
На популярной платформе коротких видеороликов TikTok в четверг запустили новый литературный челлендж #читаюбродского. Все что нужно - это прочитать на камеру любимое стихотворение поэта и выложить ролик в интернет. Проект уже поддержали известные музыканты, артисты и блогеры.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Солист группы "Марсель" Степан Ледков приглашает в музей "Полторы комнаты" Иосифа Бродского в Санкт-Петербурге. В своем аккаунте музыкант вместе с сотрудником музея рассказывает о творческом пути поэта и его жизни в Северной столице. А в официальном аккаунте МГУ им. М.В. Ломоносова (@lomonosovmsu) Анна Грешилова, преподаватель Университетской гимназии МГУ и автор YouTube-канала "Не выходя из комнаты", проведет лекцию "Бродский: секрет бессмертия". Она расскажет, как поэту удавалось сочетать массовую популярность и элитарную сложность и как он смог стать преподавателем университета с неоконченным средним образованием.

Фото: Czeslaw Czaplinski
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К литературной акции присоединились и известные российские исполнители - группа "Мумий Тролль", Elvira T, The Hatters, Jukebox Trio, Моя Мишель, Антон Лаврентьев, - которые читают Бродского в своей особой узнаваемой и неповторимой манере.

Челлендж #читаюбродского дал старт новому культурно-просветительскому проекту сервиса "Литературный ТикТок", который, как обещают, заставит по-новому взглянуть на классическую литературу. В ближайшее время также будут запущены кампании, посвященные Антону Чехову - #читаючехова (29 января), Федору Достоевскому - #читаюдостоевского (9 февраля), Борису Пастернаку - #читаюпастернака (10 февраля).

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