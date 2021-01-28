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28.01.2021 00:53
Рубрика: В мире

В Ливане демонстранты закидали полицию боевыми гранатами

Текст: Константин Волков

В Триполи, на севере Ливана, вторую ночь продолжаются беспорядки и массовые протесты с требованием отменить комендантский час, введенный властями в качестве меры против распространения коронавируса. Также протестующие требуют улучшения условий жизни.

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В ходе выступлений 27 января манифестанты закидали полицию боевыми гранатами, девять сотрудников сил правопорядка получили ранения, сообщает МВД Ливана в Twitter. Ведомство особо подчеркивает, что это были не бутылки с зажигательной смесью и не шумовые гранаты, а именно боевые.

При этом в пресс-релизе, распространенном военными, утверждается, что в ходе столкновения ранения также получил 31 военнослужащий. Всего пострадали более 80 человек, 15 из них доставлены в больницы. Во время выступлений предыдущей ночью пострадали свыше сорока человек.

"В ходе операции по восстановлению порядка задержаны пятеро подстрекателей к насильственным акциям, которые призывали бросать в солдат и патрульные машины камни и бутылки с зажигательной смесью", сообщают власти. Полиция и армия применили для разгона демонстрантов резиновые пули и слезоточивый газ. В город введена бронетехника.

Высший совет обороны Ливана 21 января продлил до восьмого февраля чрезвычайное положение в стране, которое включает комендантский час. Ограничения привели к спаду экономической активности и угрозе банкротства для малого и среднего бизнеса. Ливанские профсоюзы утверждают, что уровень безработицы в стране достиг 40 процентов, а более половины населения живет за чертой бедности.

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