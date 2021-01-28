Алексей Лебедев, 29 лет

Лебедев Алексей Алексеевич (01.08.1912 - 15.11.1941), лейтенант, командир штурманской боевой части подводной лодки "Л-2".

Алексей родился в Суздале.

Отец - юрист, мать - учительница. Дед по материнской линии - священник суздальского храма Николая Чудотворца.

Семья часто переезжала из города в город в связи со служебными назначениями отца. В 1927 году переехали в Иваново-Вознесенск, где Алексей окончил школу N27.

В начале 1930-х отца арестовали и расстреляли. Алексей уехал на Север, служил юнгой и матросом.

Фото: Из личного архива Тамары Владимировны Сталевой (Петербург)

В 1933 году Алексея призвали в армию, служил на Балтийском флоте. В 1936 году поступил в Ленинградское высшее военно-морское училище имени М. Фрунзе.

Первая публикация - в 1934 году в газете "Красный Балтийский флот". Первый сборник стихов выпустил в 1939 году. В том же году Алексей был принят в Союз писателей СССР. В 1940 году вышла его вторая книга "Лирика моря".

В ночь на 14 ноября 1941 года на траверзе маяка Кери в Финском заливе подводная лодка "Ленинец-2" подорвалась на мине и потеряла ход. Экипаж боролся за спасение своего корабля, но в час ночи раздался второй взрыв, разрушивший всю кормовую часть. Лодка начала тонуть. Лейтенант Лебедев отдал свой спасательный жилет товарищу, а сам погиб в холодных водах Балтики.

В его офицерской карточке в графе "где похоронен" написано: "Предан морю".

Фото: Центральный архив МО РФ

Из экипажа спаслись всего три человека. Алексей Лебедев был посмертно награжден медалью "За оборону Ленинграда". Вера Петрова-Лебедева, жена Алексея, до конца жизни отказывалась верить в смерть мужа.

В Иванове, Суздале и Кронштадте именем Алексея Лебедева названы улицы.

В Иванове в Литературном сквере установлен бюст Лебедева и мемориальные доски - на здании школы N27 и инженерно-строительной академии (бывший индустриальный техникум). Мемориальная доска на доме, где жил поэт, установлена в Суздале.

В 2017 году мемориальная доска появилась и на школе N29 в Костроме, где учился Алексей. В августе 2008 года в Суздале открыт памятник Алексею Лебедеву.

Публикации:

Один из самых полных сборников Алексея Лебедева вышел в "Лениздате" в 1977 году с предисловием Николая Тихонова и послесловием Веры Петровой-Лебедевой.

Алексею Лебедеву и Вере Петровой посвящена "Баллада об ожидании" Бронислава Кежуна и многие стихотворения других поэтов.

P.S. Об Алексее Лебедевы мы узнали благодаря Тамаре Владимировне Сталевой, искусствоведу, автору книг о людях блокадного Ленинграда.

Стихотворения Алексея Лебедева

Мы из Кронштадта

Так вот эта хмурая осень,

Уже отдающая верпы

В Кронштадта гранитную гавань,

Где грозно спят корабли.

Отмечены склянками восемь,

Скуп хлеб, разделенный шкертом.

Эскадрам чужим не плавать

У берега нашей земли!

Ну да, мы мальчишками были,

Когда подходил Юденич,

Британских эсминцев пушки

Грозили тебе, Кронштадт;

Но наши отцы служили,

Вели корабли на сближенье,

И запах штормов ревущих

Отцовский впитал бушлат.

Товарищ, ты видишь эту

Сухую полынь и скалы,

Гремящую воду ниже

И связанных моряков,

Ты слышишь взнесенную ветром

Последнюю речь комиссара

И раздающийся ближе

Отчетливый лязг штыков.

Республика! Мы окрепли,

Пришли на твои границы

Счастливые, гордые честью

Быть посланными во флот.

Пускай нас штормами треплет,

Но в море идут эсминцы,

И вахты стоят на месте,

Когда засвистят в поход.

1939?

* * *

Или помните, или забыли

Запах ветра, воды и сосны,

Столб лучами пронизанной пыли

На подталых дорогах весны?..

Или вспомнить уже невозможно,

Как виденья далекого сна,

За платформой железнодорожной

Только сосны, песок, тишина.

Небосвода хрустальная чаша,

Золотые от солнца края.

Это молодость чистая ваша,

Это нежность скупая моя.

* * *

В июне, в северном июне,

Когда излишни фонари,

Когда на островерхой дюне

Не угасает блеск зари,

Когда, теплу ночей доверясь,

Под кровом полутемноты

Уже раскрыл смолистый вереск

Свои лиловые цветы,

А лунный блеск опять манил

Уйти в моря на черной шхуне,-

Да, я любил тебя, любил

В июне, в северном июне.

Песня

Пускай во тьме бушует вьюга

И снег летит на паруса -

Не плачь, не плачь, моя подруга,

Не слушай ветра голоса.

Зажгла звезда мне нынче трубку

Своею искрой голубой.

Кладет волнами на борт шлюпку,

Но не погибнем мы с тобой.

Не видно дали бирюзовой,

Дорога в море нелегка,

Но привыкать к борьбе суровой

Должна подруга моряка.

Уже мигнул огонь зеленый,

Маяк на горной высоте,

И берег, снегом заметенный,

Забрезжил смутно в темноте.

И пусть взмывают чайки, плача,

К метельно-снежной вышине -

Не изменяет мне удача,

Пока ты помнишь обо мне.

1940?

* * *

Метет поземка, расстилаясь низко,

Снег лижет камни тонким языком,

Но красная звезда над обелиском

Не тронута ни инеем, ни льдом.

И бронза, отчеканенная ясно,

Тяжелый щит, опертый о гранит,

О павших здесь, о мужестве прекрасном

Торжественно и кратко говорит.

1941

Тебе

Мы попрощаемся в Кронштадте

У зыбких сходен, а потом

Рванется к рейду серый катер,

Раскалывая рябь винтом.

Под облаков косою тенью

Луна подернулась слегка,

И затерялась в отдаленье

Твоя простертая рука.

Опять шуметь над морем флагу,

И снова, и суров и скуп,

Балтийский ветер сушит влагу

Твоих похолодевших губ.

... И если пенные объятья

Назад не пустят ни на час

И ты в конверте за печатью

Получишь весточку о нас,-

Не плачь, мы жили жизнью смелой,

Умели храбро умирать -

Ты на штабной бумаге белой

Об этом можешь прочитать.

Переживи внезапный холод,

Полгода замуж не спеши,

А я останусь вечно молод,

Там, в тайниках твоей души.

А если сын родится вскоре,

Ему одна стезя и цель,

Ему одна дорога - море,

Моя могила и купель.

Август 1941