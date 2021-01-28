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28.01.2021 13:26
Рубрика: Происшествия

В отношении Леонида Волкова возбуждено дело за призывы к молодежи выйти на улицы

Текст: Иван Петров
В отношении одного из ближайших соратников блогера Алексея Навального Леонида Волкова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, в ходе расследования уголовного дела по факту вовлечения через Интернет сторонниками Алексея Навального подростков "в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни" были обнаружены новые видеозаписи. На них руководитель сети региональных "штабов Навального" обращается к несовершеннолетним, призывая их участию в незаконных акциях.

Cоцсети активно удаляют призывы к участию в незаконных акциях

Дело расследуется Главным следственным управлением СК России по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 151.2 УК РФ "склонение в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет") несовершеннолетних к совершению противоправных действий".

По версии следствия, Волков достоверно знал об отсутствии согласований уполномоченных органов на проведение акций в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. "Несмотря на это 21 января 2021 года он разместил на видеохостинге "YouTube" публикации с призывами к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах в Москве и в других городах России. Ссылки на указанные видеозаписи Волков разместил в свободном доступе на своих страницах в соцсетях "Facebook", "Twitter", "Instagram"", - говорится в сообщении СК России.

В рамках расследуемого дела, по словам Петренко, проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор доказательств виновности Волкова в совершении указанного преступления. Кроме того, следственные органы продолжают работу по установлению других лиц, опубликовавших призывы к несовершеннолетним.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

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