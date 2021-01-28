В отношении Леонида Волкова возбуждено дело за призывы к молодежи выйти на улицы

По ее словам, в ходе расследования уголовного дела по факту вовлечения через Интернет сторонниками Алексея Навального подростков "в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни" были обнаружены новые видеозаписи. На них руководитель сети региональных "штабов Навального" обращается к несовершеннолетним, призывая их участию в незаконных акциях.

Дело расследуется Главным следственным управлением СК России по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 151.2 УК РФ "склонение в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет") несовершеннолетних к совершению противоправных действий".

По версии следствия, Волков достоверно знал об отсутствии согласований уполномоченных органов на проведение акций в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. "Несмотря на это 21 января 2021 года он разместил на видеохостинге "YouTube" публикации с призывами к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах в Москве и в других городах России. Ссылки на указанные видеозаписи Волков разместил в свободном доступе на своих страницах в соцсетях "Facebook", "Twitter", "Instagram"", - говорится в сообщении СК России.

В рамках расследуемого дела, по словам Петренко, проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор доказательств виновности Волкова в совершении указанного преступления. Кроме того, следственные органы продолжают работу по установлению других лиц, опубликовавших призывы к несовершеннолетним.