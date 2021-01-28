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28.01.2021 23:03
Рубрика: Экономика

Ценный указ

Регионы будут следить за стоимостью стройматериалов
Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Столичный выпуск № 18(8369)
Работа по недопущению необоснованного роста стоимости стройматериалов будет продолжена. Об этом сказал на заседании президиума правкомиссии по региональному развитию вице-премьер Марат Хуснуллин. Он попросил региональные власти следить за ценами и сотрудничать по этому вопросу с Федеральной антимонопольной службой.
За год в стране было построено 9 тысяч новых многоэтажек и почти 290 тысяч частных домов. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ За год в стране было построено 9 тысяч новых многоэтажек и почти 290 тысяч частных домов. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
За год в стране было построено 9 тысяч новых многоэтажек и почти 290 тысяч частных домов. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

До конца 2024 года должно быть построено 410 млн кв. м жилья. "То есть каждый десятый метр в 2024 году в стране должен быть новым", - подчеркнул он. А до 2030 года предполагается возвести 1 млрд кв. м жилья, увеличить объемы строительства до 120 млн кв. м. "Очень непростая задача. В 2021 году мы должны не только достигнуть запланированных показателей ввода жилья, но и заложить основу для последующего наращивания темпов жилищного строительства", - уточнил вице-премьер. По данным Росстата, в прошлом году в РФ было построено более 80 млн кв. м жилья. Несмотря на пандемию, это лишь на 1,8% меньше, чем годом ранее, когда в стране появилось 82 млн кв. м жилья. За год в России построено 9 тыс. многоквартирных домов. Население построило 289,2 тысячи индивидуальных домов, из них 51 тыс. - на садовых участках. Всего появилось 1,1 млн новых квартир. "Несмотря на значительный спад во II квартале, связанный с пандемией коронавируса, в целом по итогам года наблюдается минимальное снижение ввода", - отметил Хуснуллин.

Что ждет вторичный рынок жилья в Москве
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