В Роскачестве рассказали, почему вода из кулеров может быть опасна

Эксперты Роскачества обнаружили в воде для кулеров превышение допустимого количества бактерий, а также выявили признаки фальсификации. Об этом сообщает пресс-служба экспертной организации.

Для исследования, говорится в сообщении, взяли воду из кулеров 20 торговых марок российского производства во вторичных емкостях объемом 19 литров. Продукция была проверена по показателям химической, микробиологической безопасности, качества и фальсификации, ее признаки, уточнили в Роскачестве, определялись с учетом достоверности информации, заявленной в маркировке.

Замечаний, говорится в сообщении, после проведенной проверки не оказалось только к воде одной торговой марки. У шести товаров разных марок были выявлены отклонения по микробиологической безопасности (превышения общего микробного числа). Еще у семи эксперты Роскачества нашли признаки фальсифицированной продукции (недостоверность маркировки).

"Питьевая вода из кулера по содержанию микроэлементов не всегда соответствует маркировке. Кроме того, остается острым вопрос способов обеззараживания должным образом повторно используемой тары. Дело в том, что кулер содержит до 20 литров воды, а это достаточно большой объем. Кран, установленный на нем, может недостаточно промываться, что может приводить к накоплению в воде микроорганизмов", - поясняет замруководителя Роскачества Елена Саратцева.

Она также отметила, что бутылки для кулеров используются повторно, что при несоблюдении требований обеззараживания может также привести к развитию микроорганизмов и оказывать негативное влияние на организм человека. "В частности - на работу желудочно-кишечного тракта", - уточнила она.

Эксперты пояснили, что микробиологическая безопасность обозначает общее число колоний бактерий в 1 мл воды, вырастающих в течение 24 часов при температуре 37 градусов (либо при температуре 22 градуса в течение 72 часов). Исследование показало превышения этого показателя в исследованных образцах воды от 1,5 до 3 раз.

В Роскачестве также уточнили, что при использовании офисного или домашнего кулера вода из него не подвергается кипячению. "В зависимости от настроек устройства нагревается от 70 до 90°С. И многие микробы выживают при данной температуре, размножаются, попадая затем в организм человека", - уточняется в сообщении.

При этом, подчеркивают исследователи, экспертами не выявлено превышения в воде нитратов и нитритов, тяжелых металлов, хрома, а также хлора, что говорит о том, что исследованная вода не подвергалась хлорированию.

"Однако к товарам 7 торговых марок из 20 возникли замечания по превышению или недостатку тех или иных химических элементов, заявленных в маркировке, что дает повод говорить о фальсификации продукции. Например, выявлены несоответствия в маркировке по содержанию таких элементов, как калий, кальций, магний, натрий и другие, показателям общей минерализации и жесткости воды", - говорится в сообщении.