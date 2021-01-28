В Рособрнадзоре заявили об отсутствии альтернатив ЕГЭ

Пандемия подтвердила востребованность ЕГЭ как механизма вступительных испытаний при поступлении в вузы. Об этом рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

- Мы поняли, что альтернативы формату ЕГЭ в данной ситуации нет, и к такому же мнению пришло ректорское сообщество, - сказал Анзор Музаев на круглом столе "Образовательная услуга: проблемы теории и практики", организованном СПбГУ.

По его словам, пандемия дала мощный толчок развитию информационных технологий в образовании, активно стали развиваться дистанционные механизмы обучения.

- По мнению международных экспертов, сочетание очного и дистанционного обучения с высокой степенью вероятности станет новой нормой, так как элементы дистанционного обучения позволяют повысить равенство образовательных возможностей и достичь большей индивидуализации процесса обучения, - отметил Анзор Музаев. - Но дистанционное образование не является заменой традиционному очному образованию, непосредственному контакту учителя с учениками.