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28.01.2021 19:25
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре считают возможным отказаться от масок в 2021 году

Текст: Ольга Игнатова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что уже в нынешнем году можно отказаться от ношения масок в общественных местах.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Попова: Британский штамм коронавируса в России не распространяется

"Надежда, безусловно, есть. И эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом, и, во-вторых, мы прививаемся", - подчеркнула Попова в интервью Первому каналу.

Она отметила, что то, что коронавирус будет отступать с приближением весны, ожидалось. Ведь это респираторный вирус, который должен иметь сезонность. "Он ее и подтверждает, и вот сегодня он потихонечку уходит", - добавила Анна Попова. По ее словам, на снижение заболеваемости также влияет то, что россияне стали более ответственно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора - носить маски, дистанцироваться. Играет роль и начавшаяся массовая вакцинация.

Антитела к коронавирусу, по словам Поповой, уже выработались примерно у 20-25% россиян. Это и те, кто переболел, и те, кто вакцинировался. При этом глава ведомства считает, что прививку надо сделать всем, кто сегодня еще не переболел.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала "Российской газете", что вирус в конце концов станет сезонным заболеванием. "Вероятный сценарий в контексте эффективной глобальной программы вакцинации состоит в том, что в будущем вирус станет эндемическим вирусом с низким уровнем угрозы",- считает она.

И добавила: "Для стран, которые рассматривают возможность отмены мер общественного здравоохранения и социальных мер (например, локдауна), в руководстве ВОЗ изложены ориентировочные критерии тестирования: как правило, не более 5% тестов должны быть положительными, по крайней мере, в течение последних двух недель, при условии, что эпиднадзор за подозреваемыми случаями является всеобъемлющим. Предполагается, что комплексное наблюдение и тестирование подозрительных случаев составляет около 1 человека на 1000 населения в неделю".

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Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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