В России упали цены на iPhone 12. Покупать или нет?

Базовая версия флагманского смартфона iPhone 12 с 64 Гб памяти, за которую на старте продаж просили 80 тысяч рублей, подешевела примерно на 20 процентов - теперь ее можно приобрести за 65 тысяч.

Об этом пишет Hi-tech Mail.ru (данные "Яндекс.Маркета" также подтверждают).

iPhone 12 обладает топовым процессором Apple A14, экраном OLED с диагональю 6,1 дюйма, двойной камерой (основная + широкоугольная) с улучшенной поддержкой ночного режима. Автономность девайса - на достаточно высоком уровне, обновления iOS будут приходить целых пять лет.

Стоит ли предпочесть новый iPhone 12 устройству предыдущего поколения - iPhone 11? И в чем заключаются отличия между ними?

Во-первых iPhone 11 оснащен дисплеем на матрице IPS и, возможно, из-за этого он на миллиметр толще iPhone 12 (разницу в качестве картинки при повседневном использовании, возможно, заметить будет не так-то просто). Во-вторых, он не так красочно снимает ночью. В остальном это необычайно бодрая и достойная рабочая лошадка, которая к тому же стоит от 49 тысяч рублей - на 16 тысяч дешевле флагмана.

Так что при ограниченном бюджете лучше рассмотреть вариант покупки именно одиннадцатой версии. Желательно - на 128 Гб, иначе можно очень скоро столкнуться с нехваткой памяти.

Из конкурентов на Android можно порекомендовать Asus ZenFone 7 - это один из самых недооцененных и при этом отличных смартфонов, доступных в России.